Vereine&Verbände Über 100 erfasste Zeiten Am letzten Sonntag endeten die Berg- und Rundetappen der Zugerberg Finanz Trophy in Menzingen mit einem Schlussspurt. Für die Zugerberg Finanz Trophy: Sara Hübscher 22.07.2022, 22.24 Uhr

Bekannte Namen standen am Sonntag, 17. Juli, bei den Berg- und Rundetappen in Menzingen zuoberst auf der Rangliste. Es wurden sage und schreibe 108 Zeiten registriert. Das heisst, dass an diesem Tag auf der kurzen, mittleren und langen, beziehungsweise auf der Bergstrecke insgesamt 108 Starts erfolgten! Schon am Vortag waren es 85 Starts.