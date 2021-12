Leserbriefe Über Kompromisse und Verständnis bei Umweltanliegen Die junge Sicht: «Woher wird unser Strom kommen?», Ausgabe vom 1. Dezember. 08.12.2021, 15.25 Uhr

Ich habe das «Forum» vom letzten Mittwoch gelesen, in dem Flavia Röösli von der Jungen Mitte Kanton Zug die Umweltorganisationen auffordert, mehr Kompromissbereitschaft zu zeigen. Dies beispielsweise, wenn es um Wasserkraftwerke zur Gewinnung von erneuerbarem Strom geht. Als Vorstandsmitglied von Pro Natura Zug höre ich immer wieder Vorwürfe gegenüber den Umweltorganisationen, dass wir keine Kompromissbereitschaft zeigen.

Ich möchte hiermit versuchen, uns zu erklären. Wir haben heute viel zu wenig naturnahe Flächen und Gewässer in guter Qualität. Selbst wenn man diese Flächen so belässt ohne weitere Beeinträchtigungen, würde die Artenvielfalt weiter zurückgehen. Es wären grosse Anstrengungen nötig und neue Flächen müssten geschaffen werden, um den drastischen Biodiversitätsverlust zu stoppen. Dieser Rückgang in der Natur bereitet mir grosse Sorgen. Das hat nichts mit Schwarzmalerei zu tun. Alle Artenspezialisten, die sich seit Jahrzehnten mit Insekten, Pflanzen, Amphibien und anderen Arten in der Schweiz befassen, haben starke Rückgänge in der Artenzahl und der Grösse der einzelnen Populationen beobachtet. Diverse Studien bestätigen diese Aussagen. Über die Hälfte aller Fischarten sind auf der Roten Liste und drohen auszusterben oder sind schon verschwunden. Statt die letzten Kleingewässer zu verbauen und für eine kleine Strommenge zu opfern, würde die konsequente Nutzung unserer Dächer für Solaranlagen und energetische Sanierung der älteren Gebäude mehr bringen.

Von den einstigen Moorgebieten der Schweiz sind 90 Prozent verschwunden. Die übrigen 10 Prozent reichen nicht mehr aus, um auf Moorgebiete spezialisierte Arten zu halten. Schon einige Arten sind ausgestorben. Dass die Umweltorganisationen um die restlichen 10Prozent kämpfen, die heute schon zu wenig sind, finde ich absolut richtig. Beim Grimsel zum Beispiel sehen das andere aber nicht so. Man will die Staumauer erhöhen und eine Moorfläche dabei zerstören. Bei der Zerstörung von Mooren geht sehr viel CO2 verloren. Aber dies wird nicht berücksichtigt, wenn es um die Produktion von «sauberem» Strom geht. Damit habe ich grosse Mühe.

Viele haben noch nicht verstanden, wie schlecht es der Natur geht. Und noch mehr sehen nicht, dass wir aber von der Natur abhängig sind. Sie erbringt wichtige Ökosystemleistungen wie die Bestäubung von Obst und Gemüse, fruchtbare Böden, sauberes Trinkwasser und saubere Luft.

Ich kann aber nachvollziehen, wenn ein grosser Teil der Bevölkerung den drastischen Rückgang in der Natur, der bereits erfolgt ist, nicht sieht. Es ist ein schleichender Prozess. Und wer erst in den letzten 30 Jahren zur Welt kam, weiss kaum, wie es früher aussah, als es noch mehr artenreiche Magerwiesen und Hecken gab und der Kuckuck noch häufig sang. Man hat keinen Vergleich zu früher und empfindet den heutigen Zustand als normal. Eine Wiese mit Löwenzahn wird dann als schöne Naturwiese betrachtet, obwohl sie kaum noch Arten enthält im Vergleich zu einer selten gewordenen, artenreichen Magerwiese. Bitte habt Verständnis für die Gegenwehr, die Umweltorganisationen leisten.

Stéphanie Vuichard, Vorstandsmitglied Pro Natura Zug, Kantonsrätin ALG, Zug