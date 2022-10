Vereine/Verbände Überragende BMX Zuger Racer in Weinfelden An den UCI-C1-Rennen in Weinfelden wurde auch Zug vertreten und besetzte gleich mehrere Podestplätze. Für BMX Zuger Racer. 25.10.2022, 17.47 Uhr

Nick Hofer in Action am UCI-C1-Rennen.

Am Wochenende vom 22. und 23. Oktober fanden in Weinfelden gleich zwei UCI-C1-Rennen statt. Es waren erwartungsgemäss viele Elitefahrer am Start, umso erfreulicher die Resultate der BMX Zuger Racer: Tim Weiersmüller, amtierender Schweizer Meister U23, fuhr in der Kategorie Men U23 in beiden Rennen der Konkurrenz davon.

Mit Nick Hofer (Kategorie Men 15–16) durfte ein weiterer Zuger an diesem Wochenende an beiden Tagen aufs oberste Treppchen steigen. C1-Rennen sind unter anderem wichtige Rennen im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Die Fahrer können an diesen Rennen Punkte für ihr Land sammeln, die in das Nationenranking einfliessen. Die Quotenplätze für die Olympischen Spiele werden dann anhand des Nationenrankings vergeben.

Eine erfolgreiche Saison mit Topresultaten

Die BMX Zuger Racer waren am Samstag mit lediglich fünf Fahrern am Start, am Sonntag fanden gar nur vier Zuger den Weg nach Weinfelden. Tim Weiersmüller startete in der Kategorie Men U23 und machte seinem Titel des amtierenden Schweizer Meisters U23 alle Ehre: Er präsentierte sich in Bestform und gewann an beiden Tagen überragend. Auch Nick Hofer war in seiner Kategorie (Men 15–16) der beste Fahrer auf der Bahn, sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Die BMX Zuger Racer schauen in diesem Jahr auf eine erfolgreiche Saison zurück und konnten sich mit diesen Topresultaten kein besseres Saisonende vorstellen.