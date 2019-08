Leserbrief Überraschende Erkenntnisse Zur Windenergie

Am 21. August habe ich an einer Exkursion zum Windpark Verenafohren bei Schaffhausen teilgenommen. Der Anlass wurde im Rahmen der Informationsveranstaltungen der Windpark Lindenberg AG durchgeführt. Der deutsche Windpark mit drei Anlagen befindet sich auf einem bewaldeten Hügel, welcher eigenartig ins Schweizer Staatsgebiet hineinragt. Er liefert elektrischen Strom für 20000 Menschen in Schaffhausen und der länderüberschreitenden Umgebung.

Ich konnte dort feststellen, dass ein grosses Windrad der neusten Generation so leise ist, dass man dieses ab 350 Metern Abstand, auch zusammen mit dem natürlichen Rauschen des Waldes, nicht mehr hören kann. Erstaunlich, dass der Windpark in Deutschland 2016 nach nur vier Jahren so schnell bewilligt und geplant und ein Jahr später schon realisiert werden konnte. Und dies unter deutschen, teilweise strengeren Auflagen im Naturschutz als bei uns.

Zum ernüchternden Vergleich: Am Lindenberg ist man schon seit 2011 dran und rechnet im besten Fall mit einer Inbetriebnahme 2022, also ein mehr als doppelt so langes Verfahren wie in Verenafohren! Immerhin wurden hier die Schaffhauserinnen und Schaffhauser von den Deutschen angesteckt. Am Chroobach sind jetzt auch vier Schweizer Turbinen in Planung. Lassen wir Zuger uns doch ebenfalls motivieren, dem Vorbild unserer innovativen und fortschrittlichen Nachbarn am Lindenberg zu folgen.

Ich wünsche diesen hier viel Erfolg zur anstehenden Volksabstimmung und eine baldige Realisation ihres Windparks. Mit Spannung erwarte ich die Antworten zur Interpellation «Windkraftnutzung» in unserem Kanton. Allen, die in Sachen Windkraft mitreden wollen, ist die Teilnahme an einer der noch weiteren Exkursionen sehr zu empfehlen.

Victor Zoller, Zug