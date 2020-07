Über 300 Zuger sind in Quarantäne – die grosse Mehrheit davon ist aus Risikogebieten eingereist Einreisende aus Covid-19-Risikoländern stellen den Hauptteil der Personen in Quarantäne. Wer sich nicht meldet, riskiert eine happige Busse. Raphael Biermayr 31.07.2020, 05.00 Uhr

Kurz nach dem Beginn der Sommerferien ist die Zahl der Personen in zehntägiger Coronaquarantäne im Kanton Zug massiv angestiegen: Am 9. Juli waren es noch 42, am 29. Juli bereits 327. Wie Brian Martin vom kantonsärztlichen Dienst auf Nachfrage mitteilt, waren 282 davon Personen, die aus Ländern auf dem Index des Bundesamts für Gesundheit (BAG) in die Schweiz eingereist sind. Das entspricht einem Anteil von 86 Prozent.