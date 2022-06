Containerbau für Geflüchtete: In Cham regt sich Unmut

Ukraine-Krieg Containerbau für Geflüchtete: In Cham regt sich der Unmut Beim Schulhaus Röhrliberg will der Kanton eine Unterkunft für gut 400 Geflüchtete aus der Ukraine erstellen. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Der Pausenplatz des Schulhaus Röhrliberg in Cham. Bild: Stefan Kaiser (Cham 23. Juli 2021)

Die Baudirektion des Kantons Zug will den Containerbau, den sie kürzlich erworben hat, um Geflüchtete aus der Ukraine unterbringen zu können, in Cham aufstellen. In der Nähe des Schulhauses Röhrliberg. Laut Amtsblatt vom 3. Juni 2022 hat die Baudirektion ein entsprechendes Gesuch eingereicht. Eingereicht wurde ebenfalls ein Gesuch in der Stadt Zug. Hier soll der Bau in der äusseren Lorzenallmend erstellt werden.

Gegen die Pläne der Baudirektion regt sich in Cham Unmut. Konkret fragt sich die SVP Cham, ob die Baudirektion beim Kauf der Anlage für 410 Personen gewusst hat, wo sie diese erstellen will. «Als sich die Möglichkeit bot, den Modulbau erwerben zu können, haben wir über das gesamte Kantonsgebiet geprüft, welche Grundstücke die erforderlichen Ausmasse aufweisen und gleichzeitig die baurechtlichen Voraussetzungen für diesen Bau erfüllen», erklärt der Zuger Baudirektor Florian Weber.

«In einem zweiten Schritt haben wir bei den betroffenen Grundeigentümerschaften abgeklärt, ob sie der vorübergehenden Nutzung ihrer Parzellen für den Modulbau zustimmen würden.»

Standorte bereits früher bekannt

Als Ergebnis dieser Abklärungen seien das Grundstück der Einwohnergemeinde Cham im Röhrliberg in Cham sowie die Parzelle der Korporation Zug in der Äusseren Lorzenallmend in Zug als mögliche Standorte weiterverfolgt worden, so Weber. «Als der Regierungsrat den Kauf des Modulbaus beschloss, waren diese beiden Standorte bekannt. In der Medienmitteilung über den Kaufentscheid des Modulbaus wurden übrigens diese beiden Standorte genannt.»

Die SVP Cham, die eine Orientierungsveranstaltung vor Ort organisiert hat, wirft der Baudirektion vor, mangelhaft kommuniziert zu haben. Diesen Vorwurf lässt Florian Weber nicht gelten. «Bereits mit der Medienmitteilung vom 12. Mai 2022 wurde über den Kauf des Modulbaus informiert, dass dieser auf einem der beiden vorgenannten Grundstücke aufgestellt werden soll.

Mit einer weiteren Medienmitteilung wurde am 27. Mai 2022 kommuniziert, dass bei den Gemeinden Cham und Zug die Baugesuche eingereicht wurden und die Bauprofile auf den betroffenen Grundstücken erstellt werden.

Die Gespräche mit den möglichen Standortgemeinden Cham und Zug seien bereits Mitte Mai geführt worden.

In einem Leserbrief in unserer Zeitung äussert die Präsidentin der SVP Cham, Kantonsrätin Brigitte Wenzin Widmer, einerseits Verständnis, andererseits aber auch eine gewisse Verärgerung:

«Die SVP Cham hat Verständnis für die aktuelle Situation rund um die Ukraine-Krise.»

Sie zeigt sich von der Kommunikation seitens Baudirektion befremdet: «Anwohner, Vereine und viele weitere Personen staunen. Wurden sie doch weder vom Kanton noch von der Gemeinde vorgängig informiert.»

Gemeinde Cham nimmt die Ängste ernst

Die aktuellen Diskussionen rund um die Prüfung des Röhrlibergs als allfällige Unterkunft für Kriegsflüchtende beschäftigen die Gemeinde Cham stark. Dem Gemeinderat ist es deshalb ein grosses Anliegen, die Ausgangslage und die Beweggründe in diesem Zusammenhang auszuweisen – und damit nicht nur sein Verständnis von Solidarität aufzuzeigen, sondern auch die Ängste der Bevölkerung entgegenzunehmen. Dies geht aus einer Mitteilung der Gemeinde hervor.

Die Erstkommunikation sowie die Profilierung im Röhrliberg Ende Mai hätten in der Chamer Bevölkerung verschiedene Ängste und Unverständnis ausgelöst. «Diese Sorgen gehen nicht spurlos an uns vorbei», wird Chams Gemeindepräsident Georges Helfenstein im Namen des gesamten Gemeinderates in der Mitteilung zitiert.

«Aufgrund des hohen vorgegebenen Tempos lief die Kommunikation leider nicht optimal und wir haben die Auswirkungen unterschätzt, dafür entschuldigen wir uns.»

Das Projekt durchläuft den normalen Baubewilligungsprozess. Der Gemeinderat stehe weiterhin zu seinem Solidaritätsbekenntnis und erachtet dieses auch weiterhin als wichtig. Deshalb sucht die Gemeinde mit Hochdruck nach weiteren allfälligen Standorten und damit einer guten möglichen Alternative zum Röhrliberg für den benötigten Modulbau. Der Gemeinderat hofft, dass baldmöglichst über allfällige neue Erkenntnisse informiert werden könne.

