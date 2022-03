Die ersten Flüchtenden sind in Menzingen, darunter viele Kinder

Ukraine-Krieg Die ersten Flüchtenden sind in Menzingen angekommen – darunter viele Kinder Die Ankunft der Personen aus Osteuropa stellt die Behörden und die Schule vor grosse Herausforderungen. Derweil organisiert die IG Mitänand Hilfe aus der Zivilbevölkerung. Sie hat bereits Erfahrung im Umgang mit Flüchtenden. Rahel Hug und Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 15.03.2022, 16.58 Uhr

Irina und ihre Tochter Karolina sind bereits im Pavillon untergekommen. Bild: Maria Schmid (Menzingen, 16. März 2022)

Plötzlich ging es schnell. Nachdem der Kanton am Montag bekanntgegeben hatte, in Menzingen eine grössere Unterkunft für Geflüchtete gefunden zu haben, trafen im ehemaligen Pavillon des Alterszentrums Luegeten am Abend die ersten ukrainischen Flüchtlinge ein. Andreas Hostettler, Direktor des Innern, rechnet mit rund 15 Personen, die nun täglich in Menzingen ankommen werden, 30 bis 50 Prozent von ihnen Kinder im Schulalter.

Platz bietet der Containerbau im Dorfzentrum für 120 Personen. «Wir gehen davon aus, dass wir alle verfügbaren Plätze belegen werden», erklärt Hostettler. Das kantonale Sozialamt hat zwei Arbeitsplätze vor Ort eingerichtet, einer davon ist bereits dauernd besetzt. «Es hat nun Priorität, dass die hier ankommenden Menschen ein Dach über dem Kopf haben», betont Hostettler. «Anschliessend steht die Einschulung der Kinder im Zentrum.» Für Menschen aus der Ukraine hat der Bundesrat den Schutzstatus S aktiviert, sie erhalten damit ein Aufenthaltsrecht von einem Jahr.

Patrick Lemaire, Leiter Aufsicht Durchgangsstation Steinhausen, hilft in Menzingen aus. Bild: Maria Schmid (16. März 2022)

Der Schule stellen sich viele Fragen

Der Menzinger Rektor Walter Holdener hat gerade an einer Besprechung im Zusammenhang mit den Flüchtenden teilgenommen, als unsere Zeitung ihn erreicht. Es ist einer von vielen Terminen in den letzten Tagen. «Es ging alles wahnsinnig schnell in den letzten drei Wochen», sagt Holdener. Er begrüsse die Handreichung der Luegeten, um im Pavillon Flüchtende unterzubringen.

Wie viele schulpflichtige Kinder eintreffen werden, ist nicht bekannt. Bild: Maria Schmid (Menzingen, 16. März 2022)

Da nicht klar sei, wie viele Kinder nach Menzingen kommen werden, stellten sich der Schule derzeit viele Fragen. «Es macht natürlich einen Unterschied, ob es fünf oder fünfzig Schülerinnen und Schüler sind. Wenn es wenige wären, könnten wir das gut mit den bestehenden Ressourcen meistern. Andernfalls müssten wir Personal hinzuziehen.» Man befinde sich diesbezüglich im Austausch mit den zuständigen Amtsstellen des Kantons und arbeite «unter Hochdruck» an Lösungen. Holdener sagt schliesslich:

«Oberstes Ziel muss es sein, die Flüchtenden willkommen zu heissen, ihnen Sicherheit und Ruhe zu verschaffen.»

Anna findet im Pavillon Spielsachen vor. Bild: Maria Schmid (Menzingen, 16. März 2022)

Rückmeldungen aus der Bevölkerung sind positiv

Gefordert ist neben den kantonalen Behörden und der Schule auch der Menzinger Gemeinderat. Hier laufen einige Fäden zusammen. «Zurzeit ist die Gemeinde Ansprechpartnerin für Fragen aus der Bevölkerung», sagt Sozialvorsteherin Susan Staub-Matti. «Die bisherigen Rückmeldungen waren rundum positiv. Es gab Anfragen betreffend Spendenmöglichkeiten und sonstige Unterstützung.» Das gemeindliche Sozialamt stehe in Kontakt mit der Leitung vor Ort. «Die Gemeinde unterstützt bei Bedarf und ist in regem Austausch mit den zuständigen Personen.» Bevor man aber konkrete Angebote plane, so Susan Staub, «sollen die Flüchtenden genügend Zeit haben für das Einleben in der neuen Unterkunft».

In Menzingen hat man Erfahrung mit der Aufnahme von Flüchtlingen. Ab dem Jahr 2015 wohnten im Bundeszentrum auf dem Gubel zeitweise über 150 Asylsuchende. Damals gründeten engagierte Einwohnerinnen und Einwohner die IG Zentrum Gubel Mänzige. Die Kerngruppe, die von Marianne Aepli geleitet wird, hat auch nach der Schliessung des Asylzentrums auf dem Gubel weitergemacht. Begleitpersonen unterstützen Migrantinnen und Migranten im Alltag, beispielsweise mit Nachhilfeunterricht, bei der Anmeldung für die Spielgruppe oder bei der Erstellung von Bewerbungsdossiers.

Für die ukrainischen Geflüchteten wurden bereits Spielsachen gesammelt und vor Ort abgegeben, berichtet Marianne Aepli. Dies, nachdem ein erster Kontakt mit der Gemeinde gezeigt habe, dass in diesem Bereich Bedarf bestehe. «Der Rücklauf war erfreulich», sagt die Leiterin. Zudem konnte die IG mögliche Begleitpersonen melden, die bereit sind, den Flüchtlingen die Umgebung, Ausflugsziele oder Spielplätze zu zeigen. Die Solidarität ist gross. Rund 100 Haushalte, auch ausserhalb von Menzingen, unterstützen die IG. Marianne Aepli betont: «Wir wollen eine Ergänzung bieten zu den behördlichen Strukturen. Unsere Stärke ist sicher, dass wir schnell und unkompliziert Hand bieten können.»

«Abklärungen, Verhandlungen und Besichtigungen»

Die Suche nach grösseren Unterkünften für Flüchtlinge aus der Ukraine geht derweil weiter. Man stehe mitten in «aktiven Abklärungen, Verhandlungen und Besichtigungen», sagt Andreas Hostettler. Bei der Vermittlung von privaten Unterkünften arbeiten das Staatssekretariat für Migration und der Kanton Zug mit der Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH) zusammen, die Vermittlung und Platzierung erfolgt durch die SFH.

Die Direktion des Innern bittet darum, dass freiwillige Personen ihre Hilfsangebote über die E-Mail-Adresse ukrainehilfe@zg.ch oder die Hotline 041 723 78 99 melden.

