Ukraine-Krieg: Zugerin verschafft 30 Geflüchteten ein Zuhause

Ukraine-Krieg «Und dann habe ich dem Bauern gesagt: Sorry, aber ich brauche dein Haus» – Dominica Worthington verschafft fast 30 Geflüchteten ein Zuhause in Niederwil Kurz nach Kriegsausbruch telefoniert Dominica Worthington (30) mit einer Ukrainerin auf der Flucht; zwei Wochen später hat sie 28 Mütter, Kinder und Väter nach Niederwil bei Cham geholt. Eine Geschichte von Solidarität, Freundschaft und dem Wunsch, Berührungsängste abzubauen. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Dominica Worthington in der Zuger Altstadt. Bild: Kilian Küttel (Zug, 12. Mai 2022)

Bevor sie irgendetwas tun kann, geht Dominica Worthington auf Google-Maps. Sie muss wissen, wie viel Zeit ihr bleibt, ehe die ukrainische Familie ankommt, die sie gerade bei sich aufgenommen hat. Ohne Plan, ohne Vorbereitung. Google sagt: Ihr bleiben 18 Stunden, um das zu ändern.

Der 7. März 2022. Elf Tage zuvor sind russische Truppen in der Ukraine einmarschiert, haben Hunderttausende ihrer Heimat und Sicherheit beraubt. Zu ihnen gehört auch die Mutter von sechs Kindern, die Worthington von einem Parkplatz in Polen aus anruft.

«Sie waren verzweifelt. Zu acht hätten sie nirgendwo Platz gefunden, wahrscheinlich wären sie aufgeteilt worden. Dann habe ich ihr gesagt: Kommt in die Schweiz, hier ist es sicher.»

Neuneinhalb Wochen nach dem Telefonat sitzt Dominica Worthington in einem Zuger Café vor einem Glas Orangensaft und erzählt eine Geschichte, die mit ihr angefangen hat, sich aber nicht um sie drehen soll. Die 30-Jährige mit russischen Wurzeln – rotes Haar, laute Kette, 11'000 Follower auf Instagram – arbeitet als Model; ist es gewohnt, vor Kamera und im Mittelpunkt zu stehen.

Der Bauer hatte keine Bedenken – und nicht gross die Wahl

Aber jetzt sagt sie, sei ihr das unangenehm. Sie will sich nicht als Retterin in der Not in den Vordergrund drängen, sondern erzählen, was sie in den letzten Wochen und Monaten erlebt hat – und zu was sich entwickelte, was mit einem verzweifelten Anruf anfing.

«Als mir die Mutter sagte, sie fahren los, wusste ich: Jetzt muss etwas gehen», sagt Worthington. Die gebürtige Zugerin überlegt, wo im Ort sie die Geflüchteten unterbringen kann, in den sie vor zwei Jahren mit ihrem Mann und den beiden Kindern gezogen ist. Und kommt auf das Bauernhaus, in dem seit einiger Zeit niemand mehr wohnt.

«Also habe ich beim Bauern geklingelt und gesagt: Sorry, aber ich brauche dein Haus.»

Charme und Humor der 30-Jährigen werden nicht geschadet haben, vor allen Dingen aber ist sich der Landwirt der Lage bewusst, in der die Flüchtlinge stecken. Zwar stehen nirgends mehr Möbel – aber dem kann man abhelfen. Und die Heizung läuft, Toiletten und Duschen funktionieren, das Haus ist ohne weiteres bewohnbar; der Bauer sagt zu.

Die Zurückhaltung fällt bald ab

Als die ukrainische Familie wenige Tage später ankommt (mit den sechs Kindern dauert die Reise länger als die berechneten 18 Stunden), erwartet sie ein Schlafplatz, ein voller Kühlschrank; ein Ort, an dem sie sich von den Erlebnissen der letzten Wochen erholen können.

Die ersten zwei Tage schlafen die Geflüchteten so gut wie durch, bleiben danach eine Weile in ihrem Haus, ehe sie sich nach draussen wagen. «Die Bevölkerung von Niederwil hat die Leute sehr gut aufgenommen. Am Anfang waren sie ein wenig zurückhaltend, aber das hat sich schnell gelegt», so Worthington.

Und nicht nur das: Leute aus dem Ort melden sich bei der 30-Jährigen, geben ihr Tipps, wo eine Einliegerwohnung leer steht, wo man noch mehr Leute unterbringen könnte. Worthington nimmt die Ratschläge entgegen, bietet ihre Hilfe in den sozialen Medien an und sorgt dafür, dass binnen zwei Wochen an die 30 Geflüchtete aus der Ukraine ein Ersatz-Zuhause in Niederwil finden.

Wo steckt die Gang?

Das hinterlässt Spuren. Bei Dominica Worthington, die seit Wochen die meiste ihrer Zeit darauf verwendet, mit Behörden zu telefonieren, Fragen zu beantworten, und ihren Gästen, wie sie sie nennt, zu helfen, wo immer es nötig ist.

Dominica Worthington. Bild: Kilian Küttel (Zug, 12. Mai 2022)

Und es hinterlässt Spuren in Niederwil; einem Ort, in dem gut 50 Häuser, eine Kirche, dafür keine Beiz stehen. Das liegt in erster Linie an den 15 Kindern, die mit ihren Müttern und drei Vätern gekommen sind. Und die in einer Traube durchs Dorf ziehen, von Flüchtlingshaus zu Flüchtlingshaus.

«Meine Tochter lädt alle zu uns ein, dann habe ich acht Kinder zu Hause. Ich bin jetzt quasi ein Kindergarten»,

sagt Worthington, die von einer von einer grossen Dankbarkeit berichtet. Sie erzählt, wie fast täglich frischer Salat vor der Haustür liegt. Wie sie sich mit den anderen Müttern im Gruppenchat austauscht, wo die Kindertraube (Worthington: «die Gang») herumstromert. Zeigt Bilder und Videos von gemeinsamen Nachtessen oder wie die Mütter samt Kinder zum ersten Mal in der Schweiz einkaufen:

«Die ganze Bande. Jedes Kind mit seinem eigenen, kleinen Einkaufswagen. Du kannst dir vorstellen, was in dem Laden los war.»

Es sind die Worte einer Frau, die in der Not handelte, kein Lob hören will, dafür belohnt wird mit Freundschaften, deren Wurzeln erst seit kurzem und umso tiefer wachsen.

Eine Bilderreihe und Ratschläge zum Abbau von Berührungsängsten

Auch andernorts hinterlassen Dominica Worthington und die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer ihre Spuren: auf Fotopapier. Die Verantwortlichen des Kunstkubus Cham haben von der privaten Initiative erfahren, porträtierten die Geflüchteten nun in einer Ausstellung, die am Freitag eröffnet wurde: «Wir haben gehört, was in Niederwil abgeht, und da war für uns klar, dass wir etwas machen», sagt Kurator Heiri Scherer.

Dominica Worthington ist gespannt, was bei der Fotosession herausgekommen ist – und hofft, die Ausstellung trägt bei, Berührungsängste abzubauen, die sie zwar nicht mehr in Niederwil, aber in der Allgemeinheit zwischendurch spüre. Im Umgang mit Geflüchteten rät sie deshalb zur Lockerheit, vor allem, wenn die Sprachbarriere im Weg steht:

«Vergesst die. Versucht, miteinander zu kommunizieren, und sei es mit einer Sprachapp.»

Am wichtigsten sei es, den Leuten das Gefühl zu geben, sie seien willkommen. «Denn selber sind sie sehr offen. Und sie sind sehr dankbar.»

Die Ausstellung im Kunstkubus Cham ist an folgenden Daten geöffnet: Samstag, 14., 21., und 28. Mai; jeweils zwischen 11 und 14 Uhr.

