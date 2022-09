Ukraine-Krieg Schon wieder verfängliche Facebook-Posts? Kanton Zug untersucht Vorwürfe gegen russische Mitarbeiterin Ukrainische Geflüchtete werfen einer Betreuerin vor, russische Propaganda zu verbreiten. Die Russin weist die Vorwürfe von sich, der Kanton klärt sie ab – und hat die Frau freigestellt, bis er weiss, was stimmt. Kilian KüttelMitarbeit: Gregory Remez Jetzt kommentieren 05.09.2022, 19.30 Uhr

Das ehemalige Hotel Waldheim in Risch, wo derzeit 99 Geflüchtete aus der Ukraine leben. Bild: Stefan Kaiser (2. September 2022)

Risch an einem Abend Ende August. Schlaff hängen die gelb-blauen Fahnen aus den Fenstern des Hauses, in dem fast 100 Menschen Zuflucht vor dem Krieg gefunden haben. Hier, im ehemaligen Hotel Waldheim, in dessen Entrée das Bild einer grossen Sonnenblume jede und jeden begrüsst, der durch die Tür kommt. Und hinter dem eine Gewitterwolke in den Himmel wächst, als wäre sie ein Sinnbild für die Stimmung im Heim für Geflüchtete.