Ukraine-Krieg: Flüchtende können in Kanti Menzingen zur Schule

Ukraine-Krieg Flüchtende Jugendliche gehen an der Kanti Menzingen zur Schule Das «Einstiegsprogramm Sek II» richtet sich an 16- bis 18-jährige Schülerinnen und Schüler und umfasst neben Deutsch etwa auch Informationen zu den Zuger Bildungswegen. Ein Zuweisungsverfahren regelt, wie es danach weitergeht. 08.04.2022, 14.01 Uhr

Die Kanti Menzingen geht voran. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 19. Mai 2020)

In der Ukraine besuchen laut einer Mitteilung der Zuger Bildungsdirektion rund 80 Prozent der Jugendlichen im Anschluss an die obligatorische Schulzeit eine weiterführende Schule. Im Vergleich zum Schweizer Bildungssystem gebe es «einige Unterschiede». In der Folge bedarf es einer Hinführung der 16- bis 18-Jährigen zu den Schweizer Bildungswegen. Dazu hat an der Kantonsschule Menzingen das «Einstiegsprogramm Sekundarstufe II» gestartet.

Das Einstiegsprogramm umfasst Deutschintensivkurse in den Frühlings- und Sommerferien. Während der Schulzeit findet am Morgen schwergewichtig Deutschunterricht statt, welcher mit weiteren Inhalten wie etwa Staatskunde oder Informationen zur Schul- und Berufswahl ergänzt wird. Am Nachmittag nehmen diese Jugendlichen am normalen Klassenunterricht teil. Auch die Freifächer stehen ihnen offen. Mittels Gotti/Götti-System wird laut der Bildungsdirektion «die Mitverantwortung der Schweizer Schülerinnen und Schüler für die Integration geweckt».

Es gilt, nicht noch mehr Zeit zu verlieren

Die Kantonsschule Menzingen tritt dabei als Pionierin und Gastgeberin für das Programm auf. Bei Bedarf wird das Angebot auf weitere Zuger Schulen ausgedehnt. Hierfür ist das Amt für Mittelschulen mit den betreffenden Schulleitungen bereits in Kontakt. «Schule gibt Halt und schafft Grundlagen», fasst Bildungsdirektor Stephan Schleiss die Stossrichtung zusammen.

Eine Orientierung am ukrainischen Schulsystem ist für ihn keine Option. «Wir wissen nicht, wie es in der Ukraine weitergeht. Aus diesem Grund gilt das pädagogische Vorsichtsprinzip. Falls die Jugendlichen länger hierbleiben müssen, dürfen wir keine Zeit verlieren, sondern müssen anfangen, Grundlagen für die Integration zu schaffen.»

Und die Rektorin der Kantonsschule Menzingen, Gabrijela Pejic-Glisic, ergänzt:

«Für die Jugendlichen ist der Schuleinstieg ein wichtiger Schritt. Darum ist in dieser Phase Tempo entscheidender, als schon auf alle Fragen eine Antwort zu haben.»

Auch die wichtigste Frage, nämlich wie und wo es für die Jugendlichen nach dem Einstiegsprogramm im Sommer weitergeht, soll möglichst bald beantwortet werden. (bier)