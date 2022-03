Ukraine-Krieg Geflüchtete in Menzingen: So leben sie in ihrem notdürftigen Zuhause Bilder: Matthias Jurt (Menzingen, 24. März 2022) Im ehemaligen Altersheim-Provisorium im Dorfzentrum sind vor zwei Wochen die ersten geflüchteten Personen aus der Ukraine eingetroffen – und es werden täglich mehr. Ein Augenschein in einer für alle Beteiligten neuen Situation. Zoe Gwerder 0 Kommentare 26.03.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Kurz nach dem Mittag. Die selbstöffnende Glastüre, der Eingang zum Pavillon, öffnet sich selten. Auf den gelb-rosa-violett gehaltenen Gängen des ehemaligen Altersheim-Provisoriums ist es ruhig. Doch die Stille trügt. Zu dieser Zeit findet der Deutschunterricht statt.

Im Aufenthaltsraum im ersten Stock sitzen rund 20 Personen an Festbankgarnituren.

Die Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) Anke Graff, unterrichtet hier zwei Mal die Woche – unentgeltlich.

Ihre Klasse heute ist bunt durchmischt. Frauen, Jugendliche, aber auch vereinzelt Kinder und Männer neigen sich über ihre Deutschaufgaben.

So auch Andreii Butenko aus Donezk.

Er ist mit seiner Frau und seinen drei Kindern derzeit im Pavillon zu Hause. In der Ukraine arbeitete er in einer Druckerei. Im Deutschunterricht übersetzt er nun für sich einen Psalm aus der Bibel. «Nichts machen ist schwierig», sagt er. Sein Wunsch: Möglichst schnell Arbeit zu finden.

Diesbezüglich mehr Glück hatten die beiden Schwestern Iryna Horachko und Tanja Humovska.

Die beiden Frauen sind mit ihren Kindern aus Kiew geflüchtet und waren die ersten, die im Menzinger Pavillon einzogen.

Wenige Tage später konnte Iryna Horachko bereits arbeiten: Das Hotel Ochsen benötigte Personal und hatte im Pavillon angefragt. Die Ukrainerin konnte eine befristete Stelle in der Küche nach einem Tag Schnuppern übernehmen:

«Ich bin froh, kann ich arbeiten gehen. Es gibt eine Struktur und eine Beschäftigung.»

Auch ihre Schwester könnte schon bald wieder einer Arbeit nachgehen. So habe das Restaurant Rössli bei Pavillon angefragt, ob sie jemanden hätten. Das Interesse war gross, das Würfelglück beim Auslosen stand auf Tanja Humovskas Seite.

Der Gang wird zur Rennbahn

Unterdessen ist nach der Deutschstunde wieder Leben in die Gänge zurückgekehrt. Die einen Kinder nutzen diese als Inline- und Kickboard-Rennbahn.

Für andere werden sie zur Bühne.

Und auch die beiden Spielzimmer im ersten Stock werden rege genutzt. In diesen türmen sich gespendete Spielzeuge und Spiele in den Regalen.

Im Parterre kehrt derweilen Leben im Aufenthaltsraum ein. Zwar werden die Hauptmahlzeiten geliefert, die grosse Küchenfront kann trotzdem von allen genutzt werden.

Damit die allgemeinen Räume sauber bleiben und die nötigen Arbeiten verteilt werden, wird jede Woche eine Person unter den Ukrainerinnen und Ukrainern gewählt, welche dies koordiniert.

In Sicherheit und doch voll Sorge

Draussen vor der Küche wird der Balkon an diesem warmen Frühlingstag rege genutzt. Kinder, die spielen, Erwachsene, die mit Bekannten in der Heimat telefonieren und andere, die ihren Kaffee an der Sonne geniessen.

So auch Oxana Vodyana mit ihrem Hund Elsa.

Sie und ihr Mann wohnten in einer kleinen Stadt unweit von Kiew entfernt, gemeinsam mit ihren vier Kindern und dem Hund. Sie gehörten zu den wenigen im Pavillon, die mit ihrem eigenen Auto geflüchtet sind. Die Welpen der Hündin hätten sie aber zurücklassen müssen:

«Wir konnten die Welpen noch in der Ukraine verkaufen.»

Dass Geflüchtete Tiere dabei haben, ist keine Ausnahme. Im Eingangsbereich ist unterdessen einiges los. Mehrere Familien sind soeben mit einem Car aus Zürich nach Menzingen gebracht worden. Mitten in den Taschen eine Tiertragebox. Zwei weiss-graue Katzen mit leuchtend gelben Augen warten stoisch darin.

Die Vierbeiner sind gemeinsam mit ihren Haltern, der Familie Formuli- Kuznietsova angekommen. In notdürftig eingerichteten Zimmern gibt es für jeden ein Bett und einen Stuhl.

Tochter Ariana Formuli nimmt die Katze auf ihren Schoss.

Ihre Mutter erzählt währenddessen, wie sie am Bahnhof mitansehen mussten, wie viele der Fliehenden ihre Tiere nicht mitnehmen konnten, weil es keinen Platz in den Zügen hatte.

Wie die Pavillon-Leiterin Gitta Lehner später erzählt, ist auch für die Haustiere gesorgt: «Diese müssen auch draussen angeleint bleiben, bis ihnen der Kantonstierarzt die in der Schweiz nötigen Impfungen verabreicht hat.

Viel Spenden und Mithilfe aus der Bevölkerung

Da viele der Geflüchteten nicht viel mehr Kleider dabeihaben, als sie am Leibe tragen, sind sie froh um die vielen Kleiderspenden, die inzwischen eingetroffen sind.

Die Hilfe aus der Bevölkerung in Menzingen und Umgebung tröpfelt kontinuierlich rein. Neben einigen freiwilligen Helferinnen, die so gut wie alles organisieren, kommen auch an diesem Nachmittag mehrere Frauen in den Pavillon, um ihre Hilfe anzubieten.

Eine von ihnen ist Katja Gültig aus Oberägeri, die ihre Tochter mit dabei hat.

In den nächsten Tagen wird sie versuchen, über Chatgruppen Regale zu organisieren.

Ukraine-Hilfe: Infoline Kanton Zug Zentrale Anlaufstelle für Hilfsangebote und weitere Fragen zur Ukraine-Hilfe im Kanton Zug gibt es unter: ukrainehilfe@zg.ch oder +41 41 7237899, Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr. Weitere Informationen sowohl für Geflüchtete als auch für die Zuger Bevölkerung gibt es auf der Website des Kantons.

