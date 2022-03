Russisches Erdgas: Immer mehr Zuger wollen weg davon

Ukraine-Krieg Immer mehr WWZ-Kunden wollen weg vom russischen Erdgas – schnellen Ersatz gibt es jedoch kaum Gut die Hälfte des in der Schweiz gebrauchten Erdgases stammt aus Russland. Die WWZ AG, die für die Erdgasversorgung im Kanton und umliegenden Regionen sorgt, ist keine Ausnahme. Rund 47 Prozent des Gases stammt aus russischen Quellen. Das wird zum Problem. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 22.03.2022, 16.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein LNG-Tanker. Diese transportieren verflüssigtes Erdgas. Flüssigerdgas könnte die Versorgungssicherheit Europas und der Schweiz stärken. Bild: AP

Der Krieg in der Ukraine spitzt sich weiter zu, verursacht Leid und Zerstörung. Die Folgen des Kriegs gefährden zudem die Versorgungssicherheit mit Erdgas, auch im Kanton Zug. Immer mehr Kundinnen und Kunden wenden sich aktuell an die WWZ AG, die den Kanton mit Erdgas versorgt. Sie wollen nicht mehr mit russischem Gas versorgt werden. Und das könnte für das Zuger Unternehmen zum Problem werden. Denn 2021 betrug der Anteil von Gas aus russischer Herkunft gemäss WWZ AG weniger als 47 Prozent.

Allerdings importiert die WWZ AG das Gas nicht direkt aus Russland, sondern beschafft dieses über ihren Vorversorger in der Schweiz in Deutschland, den Niederlanden, Italien und Frankreich. Die WWZ AG beliefert laut eigenen Angaben über 92 Prozent ihrer Wärmeenergiekunden mit Erdgas. Weitere knapp 8 Prozent sind Fernwärmekunden. 2021 hat die WWZ AG ihren Kundinnen und Kunden 519 Millionen kWh Gas geliefert. Tendenz rückläufig. Dazu erklärt WWZ-CEO Andreas Widmer:

«Strenge CO 2 -Auflagen und gebäudeenergetische Vorgaben führen hauptsächlich zu einer Substitution von Erdgas in Richtung CO 2 -freie Fernwärme.»

Trotz leicht rückläufiger Tendenz rechnet Widmer allerdings nicht damit, dass der «regionale Gasabsatz in den nächsten zehn Jahren markant abnehmen wird. Für die Industrie bleibt Gas als Prozessenergie gesetzt.»

Was, wenn russisches Gas ausbleibt?

Zentrale Frage vor dem aktuellen Hintergrund ist: Wann wird Russland aufgrund des steigenden Drucks aus der EU dieser und damit auch der Schweiz den Gashahn zudrehen? Geschieht dies, sind Alternativen zum russischen Gas gefragt, und zwar schnell. Noch reicht laut Auskunft der WWZ AG der schweizweite Vorrat an Gas für die aktuelle Winterzeit, also bis etwa Ende April, beruhigt die WWZ AG. Und dann?

Über Deutschland fliesst auch russisches Gas in die Schweiz. Im Bild eine Station im deutschen Lubmin. Bild: Michael Sohn/AP

Momentan laufen in der Schweiz und Europa Bemühungen, die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren und sich andere Bezugsquellen zu eröffnen. Hier spielt laut Andreas Widmer das Flüssiggas LNG (Liquified Natural Gas) eine wichtige Rolle. Auf diese Weise kann Gas aus unterschiedlichsten Regionen beschafft werden.

Die EU hat aktuell rund 40 LNG-Terminals in Betrieb, weitere 20 sind im Bau. Laut EU gibt es mehrere Länder, die in der Lage wären, ihre Flüssiggaslieferungen in die EU zu erhöhen. Darunter sind Länder wie die USA, Katar, Aserbaidschan, Ägypten, Nigeria oder Norwegen.

Die Kunden müssten mehr zahlen

Mit dem vermehrten Bezug von Flüssiggas könnte also der Verzicht auf russisches Gas kompensiert werden. Mit finanziellen Folgen auch für die WWZ-Kundinnen und -Kunden. Es müsste künftig mit höheren Preisen gerechnet werden.

Denn der Prozess der Verflüssigung von Erdgas sowie der Transport inklusive Kühlung und die Rückführung vom flüssigen in einen gasförmigen Zustand seien sehr energieintensiv und teuer. Das seien auch Gründe, weshalb nicht schon früher eine Umstellung auf Flüssiggas angestrebt wurde, erklärt WWZ-CEO Andreas Widmer.

Ausgang des Kriegs beeinflusst WWZ-Strategie nicht

WWZ-CEO Andreas Widmer. Bild: Markus Lamprecht/PD

Für die Strategie der WWZ AG, die Abhängigkeit von russischem Gas generell zu reduzieren, ist der Ausgang des Ukraine-Kriegs laut Widmer nicht entscheidend. Die Energie- und Klimapolitik sei stark in Bewegung. «Im August 2019 hat der Bundesrat entschieden, dass die Schweiz bis 2050 klimaneutral werden soll. Die WWZ AG forciert aktiv die Substitution von Gas durch Fernwärme und Contracting-Lösungen als wesentlichen Beitrag für die Umsetzung der Energiestrategie», so Widmer.

Fernwärme und Contracting-Lösungen seien im Übrigen auch die Optionen, zu denen die WWZ den Kundinnen und Kunden rät, die weg vom russischen Erdgas möchten. Im Kanton Zug sind laut Andreas Widmer verschiedene Wärmeverbünde in Planung oder teilweise realisiert:

Aus dem Energieverbund Circulago wird die Stadt Zug ab dem Postplatz bis Baar Süd versorgt.

Aus dem Wärmeverbund Ennetsee sollen zukünftig die Gebiete Risch, Holzhäusern, Hünenberg Bösch, Hünenberg See, Cham und äussere Lorzenallmend versorgt werden.

Im Bereich Wärmeverbund Zuger Altstadt sind eine Ökologisierung sowie ein weiterer Ausbau in Arbeit.

Aktuell verfügt Steinhausen im Zentrum über einen kleinen Wärmeverbund. Zukünftig soll die Gemeinde Steinhausen grossräumig mit Wärme versorgt werden.

Der Holzwärmeverbund Menzingen wird aktuell weiter ausgebaut und verdichtet.

Aktuell laufen Gespräche für Machbarkeitsstudien für weitere CO 2 -freie Wärmeverbünde und Contracting-Anlagen in den Talgemeinden von Zug sowie in den höher gelegenen Gemeinden.

Wegen der angespannten Lage an den Gasmärkten rechnet die WWZ AG in nächster Zeit mit tendenziell hohen Erdgaspreisen. Zwar vermutet sie eine Preisentspannung im kommenden Jahr. Diese dürfte allerdings auf einem höheren Niveau erfolgen als früher. Die Konsumentinnen und Konsumenten müssen sich also mittelfristig auf höhere Energiepreise einstellen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen