Ukraine-Krieg Meldung sanktionierter Vermögen: Heinz Tännler verlangt Klarheit vom Bund Zug soll die Sanktionen gegen Russland mittragen und die Meldepflichten von sich aus erfüllen. Das verlangt ein dringliches Postulat der Alternative – die Grünen und der SP. Ganz so einfach ist das laut Finanzdirektion allerdings nicht. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 30.03.2022, 16.00 Uhr

Im Fokus der Medien: der Kanton Zug. Im Bild die Zuger Regierungsräte Andreas Hostettler, Martin Pfister, Silvia Thalmann und Heinz Tännler (von links) bei der Medienkonferenz des Kantons zum Ukraine-Krieg und zu den Auswirkungen auf den Kanton Zug. Bild: Urs Flüeler/ Keystone (Zug, 4. März 2022)

Der Bundesrat hat entschieden, die Sanktionen der Europäischen Union (EU) gegen Russland mitzutragen. Das betrifft auch den Kanton Zug. Das betrifft insbesondere die Meldung von Vermögenswerten von Personen oder Institutionen, die auf der Sanktionsliste stehen.

Das mindestens verlangt der Bundesrat in der sogenannten Ukraine-Verordnung. Nur: Aktuell sei unklar, wie die Zuger Steuerverwaltung von der Verordnung betroffen ist. Dazu gibt es verschiedene Meinungen, die sich auch in der medialen Berichterstattung manifestieren.

Insbesondere divergieren die Meinungen der Vertreter des Bundes, der Kantone, der Berufsverbände und der Politik. «Daraus abzuleiten, was, wie gemeldet werden müsste, ist aktuell schwierig», sagt der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler auf Anfrage. Tännler und die Zuger Steuerverwaltung sind kürzlich in die Kritik geraten, weil sie auf diesen Umstand öffentlich aufmerksam machten, was als Verweigerung der Mitarbeit ausgelegt wurde.

Mit dem Krieg in der Ukraine hat russisches Geld seine Unschuld verloren. Die Schweiz schwankt zwischen Sanktionen und Profit. Was jetzt? Mit dieser Frage konfrontierte ein SRF-Reporter den Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler. Video: SRF

Bund muss klar kommunizieren

Für Tännler ist klar: «Der Bund muss den Kantonen sagen, was er von ihnen erwartet.» Das sei in diesem Falle nicht erfolgt. Aktuell sei es inhaltlich noch immer nicht möglich, die vom Bund gestellte Aufgabe zu lösen. Nun kommt laut Tännler Bewegung ins Verfahren:

«Die zuständigen Behörden haben erkannt, dass den Kantonen entsprechende Meldevorgaben gemacht werden müssen.»

Die entsprechenden Fachgremien auf kantonaler und auf Ebene des Bundes werden sich mit den offenen Fragen beschäftigen. «Es sind», so Tännler, «nämlich Fragen, die alle 26 Kantone betreffen und nicht nur den Kanton Zug.»

Trotz aller Unsicherheiten hat die Zuger Steuerverwaltung einen ersten Abgleich anhand der Sanktionsliste vorgenommen. So wurden alle im Kanton Zug nach Aufwand besteuerten Personen mit der Sanktionsliste abgeglichen. Dieser Abgleich ist noch in Arbeit und bisher ohne nennenswerte Treffer.

Zudem werden alle im Zuger Steuerregister vermerkten Personen mit russischer, weissrussischer, maltesischer und zypriotischer Staatsbürgerschaft und Wohnsitz im Kanton Zug mit der Liste abgeglichen. Hier sind in einigen Fällen zusätzliche Abklärungen nötig. Ebenfalls mit der Sanktionsliste abgeglichen wurden Unternehmen aus dem Steuerregister der juristischen Personen. Zwar noch ohne direkte Treffer, aber in einigen Fällen sind weitere Abklärungen nötig.

Zudem werden Unternehmen identifiziert, die einen Bezug zur Situation in der Ukraine haben könnten. Auch wenn noch unklar ist, was die Bundesbehörden an Meldungen verlangen, diese laufenden Arbeiten würden laut Tännler weitergeführt. Man müsse sich aber bewusst sein, dass solche Abklärungen sehr aufwendig und nicht innerhalb weniger Tage zu bewerkstelligen seien.

Heisse Kartoffel nicht herumreichen

Auf die medialen Vorwürfe der Untätigkeit reagieren die Fraktionen von Alternative – die Grünen (ALG) und SP. Sie verlangen in einem dringlich zu behandelnden Postulat die «Einsetzung einer kantonalen Taskforce, welche die Vermögenswerte von Personen und Institutionen, die auf der Sanktionsliste stehen, erhebt und den Bundesbehörden meldet».

Es sei «angesichts des Krieges in der Ukraine nicht akzeptabel, wenn Bundesbern und die Kantone bezüglich der Erhebung und Meldung der entsprechenden Vermögenswerte untätig bleiben, weil sie gegenseitig darauf warten, dass die andere Stelle die Initiative für die Umsetzung der Sanktionen ergreift», so die Postulierenden.

