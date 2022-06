Ukraine-Krieg SVP-Fraktion sorgt sich um die Versorgungssicherheit im Kanton Zug Müsste die Schweiz die inländische Produktion steigern, wäre der Kanton Zug in der Lage dies zu tun? Die SVP-Fraktion im Kantonsrat stellt der Regierung entsprechende Fragen. Harry Ziegler 03.06.2022, 18.00 Uhr

In Diskussionen um die inländische Versorgungssicherheit in Krisen fällt häufig auch der Begriff «Anbauschlacht». Ganz so weit wie im Zweiten Weltkrieg möchte die SVP-Fraktion im Zuger Kantonsrat den Bogen zwar nicht spannen. Dennoch hegt sie leise Zweifel an der Bereitschaft des Kantons Zug, einen Beitrag zur Versorgungssicherheit der Schweiz leisten zu können.