Ukrainische Flüchtlinge werden in Menzingen untergebracht

Ukraine Schnelle Lösung: Der «Luegeten»-Pavillon in Menzingen wird zur Unterkunft für Geflüchtete Der Kanton Zug, die Luegeten AG und die Gemeinde Menzingen sind übereingekommen, dass ein derzeit frei stehender Pavillon im Dorfzentrum für Geflüchtete aus der Ukraine genutzt werden kann. 14.03.2022, 14.49 Uhr

Susan Staub-Matti (Gemeinderätin Menzingen), Jürg Brändli (Präsident Luegeten AG, rechts) und Regierungsrat Andreas Hostettler (links) in einem der Zimmer, das für die Flüchtlinge vorbereitet wird. Bild: Sabine Windlin

Ursprünglich realisiert wurde der rote Pavillon, um die Bewohnerinnen und Bewohner während der Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten des Pflegezentrums an der Luegetenstrasse vorübergehend zu beherbergen. Seit Abschluss der Arbeiten steht der Pavillon leer.

Die Direktion des Innern ist seit Kriegsausbruch in der Ukraine intensiv auf der Suche nach grösseren, geeigneten Unterkünften mit Einzelzimmern und suchte auch das Gespräch mit der Luegeten AG und der Gemeinde Menzingen. «Wir sind dankbar, dass die Luegeten AG und die Gemeinde so schnell, unkompliziert und unterstützend Hand geboten haben», wird Regierungsrat Andreas Hostettler in der entsprechenden Mitteilung zitiert.

Betreuung erfolgt durch Personal des Kantonalen Sozialamtes

Der Pavillon ist im Dorfzentrum gelegen und bietet Platz für 120 Menschen. Für Familien mit Kindern ist die Unterkunft ideal, da sie über helle und freundliche Einzelzimmer und ebensolche Aufenthaltsräume verfügt. Schulen und Einkaufsmöglichkeiten sind in der Nähe und die Umgebung bietet Platz zum Spielen.

Der Essens- und Wäscheservice für die Geflüchteten wird zentral vom Pflegezentrum übernommen. Derzeit werden die Zimmer hergerichtet und letzte Vorbereitungen für den Betrieb getroffen. Voraussichtlich bereits morgen werden die ersten Geflüchteten in Menzingen erwartet. Geführt wird die Unterkunft vom Personal des Kantonalen Sozialamtes. Was die Betreuung bzw. Beschulung der Kinder angeht, stehen Kanton und Gemeinde(n) ebenfalls in regem Kontakt, um auch hier gemeinsam eine Lösung zu finden. (cro)