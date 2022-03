Zuger Arbeitsgruppe widmet sich Flüchtlingsfragen

Ukraine-Konflikt Kanton Zug: Arbeitsgruppe Ukraine soll sich Flüchtlingsfragen widmen Um genügend Wohnraum bereitzustellen sowie Fragen zur Beschulung und Sicherheit zu klären, wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Ab nächster Woche informiert eine Website. Vanessa Varisco Jetzt kommentieren 11.03.2022, 19.10 Uhr

Der Krieg in der Ukraine bewegt den Kanton Zug. Die Direktion des Innern bereitet sich deshalb aktuell auf Flüchtlinge vor. Eine grosse Aufgabe ist es etwa, Wohnraum zu organisieren. Wie Andreas Hostettler, Vorsteher der Direktion des Innern, mitteilt, wurde zu diesem Zweck die Arbeitsgruppe Ukraine eingesetzt. Sie besteht aus Vertreterinnen und Vertretern des Kantons, der Gemeinden und den gemeindlichen Sozialvorstehern. Der Leiter des kantonalen Sozialamtes, Stefan Ziegler, hat die Führung der Gruppe inne.

Andreas Hostettler.

«Aktuell ist die Arbeitsgruppe aktiv daran, zusammen mit den Gemeinden und grossen Liegenschaftsbesitzern rund 1000 Plätze vorzubereiten. Diverse Vertragsverhandlungen dazu laufen», führt Hostettler aus.

Dabei fällt nicht nur die Organisation von Unterkünften in den Aufgabenbereich der Arbeitsgruppe. Alle relevanten Fragen der Betreuung, Unterbringung, Sicherheit, Gesundheit, Finanzen und Beschulung zählen ebenso dazu. Auch die Versicherungs- und Krankenkasseninformation der Flüchtlinge sollen durch sie gesammelt und kontrolliert werden. «So lange die Situation anhält, sind wir auf dieses Führungsinstrument angewiesen, der Führungsrhythmus ergibt sich aus der Lage», kommentiert der Regierungsrat. Mit dieser Arbeitsgruppe werde das koordinierte Handeln und Klären aller relevanten Fragen im Zusammenhang mit der Fluchtbewegung aus der Ukraine und aller Involvierten sichergestellt.

Website für alle wichtigen Informationen

Ab nächster Woche will die Direktion des Innern eine Website mit allen wichtigen Informationen aufschalten. Sowohl neu eintreffende Flüchtlinge als auch Zugerinnen und Zuger, die Hilfe leisten möchten, erhalten dort Informationen. Teile der Website werden auf Ukrainisch übersetzt. In Abklärung sei die Übersetzung in andere Sprachen wie Englisch. Ausserdem soll mit einem wöchentlichen Bulletin über die aktuelle Lage informiert werden.

Bereits letzte Woche hat der Kanton eine Hotline eingerichtet für Menschen, die Hilfe leisten möchten, indem sie etwa Wohnraum zur Verfügung stellen. «Jene wird rege genutzt», teilt Hostettler mit und führt aus: «Es scheint mir sehr wichtig, die hohe Unterstützung der Bevölkerung auffangen und koordinieren zu können.»

