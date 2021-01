Umfahrung Cham-Hünenberg Bundesgericht fegt die letzte Einsprache vom Tisch Baubeginn für das grosse Umfahrungsprojekt dürfte nun 2023 sein. Eigentlich sollte die Umfahrung seit gut vier Jahren in Betrieb sein, der Gang durch die rechtlichen Instanzen aber führte zur Verzögerung. Harry Ziegler 25.01.2021, 17.00 Uhr

Das Bundesgericht hat die letzte Beschwerde gegen die Umfahrung Cham-Hünenberg (UCH) abgelehnt. Die kantonale Baudirektion hat dies letzte Woche bereits gemeldet. Nun liegt unserer Zeitung der entsprechende Bundesgerichtsentscheid vor. Das Bundesgericht tritt zwar auf die Beschwerde des Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) ein, weist sie aber in allen Punkten ab.

Damit hat das Projekt UCH sämtliche rechtlichen Instanzen durchschritten. Ans Bundesgericht zog der VCS einen Entscheid des Zuger Verwaltungsgerichts aus dem Jahr 2019 weiter. Dieses hatte die kantonale Baudirektion gestützt, das eine Einsprache des VCS gegen das 2015 öffentlich aufgelegte Projekt der UCH abgelehnt hatte.

Der VCS als Beschwerdeführer machte in seiner Beschwerde geltend, dass verschiedene, im Projekt UCH festgelegte Massnahmen lärmschutzrechtliche Vorschriften oder die Waldgesetzgebung des Bundes verletzen würden. Primär jedoch hält der Beschwerdeführer fest, «das aufgelegte Strassenprojekt entspreche nicht dem Volkswillen, da dessen Leistungsfähigkeit gegenüber der Volksabstimmung über den Objektkredit der vorgestellten Vorlage massiv gesteigert worden sei», wie im Urteil des Bundesgerichts festgehalten wird. Dabei führt der Beschwerdeführer selber aus, dass es sich hierbei um «Vorbringen vorwiegend politischer Natur» handle. Es sei jedoch nicht Aufgabe des Bundesgerichts, «im Rahmen des vorliegenden Beschwerdeverfahrens die demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten eines Kantons im Bereich der Strassenbauprojekte zu bewerten».

Die Zuger Baudirektion hat im Vergleich zum UCH-Projekt, das aufgelegt worden war, diverse weitere Lärmschutzmassnahmen verfügt. Diese beinhalten an neuralgischen Punkten wie dem Knoten Alpenblick-Duggeli, beim Knoten Rütiweid oder der Eichmattstrasse Massnahmen wie den Einbau von lärmarmem Belag, Temporeduktionen und, wo sinnvoll, den Einsatz von Lärmschutzwänden – beispielsweise beim Knoten Rütiweid. Das Bundesgericht erachtet diese, wie auch das Bundesamt für Umwelt, «massnahmenseitig als konform mit dem Bundesumweltrecht».

Weiter macht der Beschwerdeführer eine Verletzung der Waldgesetzgebung geltend. Willkürlich soll der Rodungsentscheid sein. Dieser lege nicht fest, wo die Ersatzaufforstung erfolge. Laut Gesetz habe dies in derselben Gegend zu erfolgen. Vorgesehen ist, die Ersatzaufforstung nun in der Gemeinde Menzingen vorzunehmen, also nicht in derselben Gegend. Falsch, so das Bundesgericht. Bei einer Distanz zwischen Rodungs- und Aufforstungsgebiet von knapp zehn Kilometern könne ohne weiteres vom selben Gebiet ausgegangen werden. Etwas anders sieht es mit dem Höhenunterschied von etwas mehr als 250 Metern zwischen Rodungs- und Ersatzaufforstungsgebiet aus. Auch das sei unproblematisch, so das Bundesgericht – ebenso mit Blick auf die 2013 abgeschaffte Möglichkeit, Realersatz in einer anderen Gegend zu leisten. Diese Gesetzesänderung bezweckte in erster Linie Ersatzaufforstungen auf über 1000 Meter über Meer zu verhindern. Damit sollte die Zunahme des Waldes in Höhenlagen eingedämmt werden. Sowohl das Rodungs- wie auch das Ersatzaufforstungsgebiet der UCH liegen deutlich unter dieser Grenze.

In den nächsten Wochen wird die Baudirektion zusammen mit den beteiligten Planern das detaillierte Terminprogramm ausarbeiten. «Daraus wird hervorgehen, wann und wo der Bau voraussichtlich starten wird», sagt der Zuger Baudirektor Florian Weber.

An der Verkehrsführung durch das Zentrum Chams wird sich nichts ändern. Mit der Umsetzung des «Autoarmen Zentrums» wird der Durchgangsverkehr auf die Umfahrungstrasse gebracht. Erschlossen sein wird das Zentrum Chams über Einfallstore, wie der entsprechenden Website entnommen werden kann. «Da der heutige Stand immer noch dem des Auflageprojekts entspricht, gehen wir derzeit von den prognostizierten Kosten aus», sagt der Baudirektor. Teuerungsbereinigt sind dies aktuell 271 Millionen Franken. Gerechnet wird damit, dass die UCH 2027 in Betrieb genommen werden kann.