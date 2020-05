Umfrage bei den Zuger Kirchen: Das sind die Herausforderungen für die Wiederaufnahme der Gottesdienste Früher als erwartet dürfen wieder religiöse Feiern abgehalten werden. Vertreter der katholischen und reformierten Kirchen im Kanton Zug sind gespannt, wie gross der Zulauf sein wird, und sprechen über die neuen Herausforderungen. Vanessa Varisco 29.05.2020, 05.00 Uhr

«Wir freuen uns sehr, dass die Gottesdienste wieder stattfinden können. Die Eucharistie gemeinsam zu feiern, ist ein wesentlicher Teil des christlichen Glaubens», erklärt Thomas Rey, Pfarrer der katholischen Kirche in Cham. Damit spricht er wohl für viele Kirchgänger. Denn kürzlich hat der Bundesrat beschlossen, dass Gottesdienste und religiöse Feiern aller Religionen bereits ab dem 28. Mai wieder durchgeführt werden dürfen. Natürlich unter bestimmten Schutzauflagen, welche das Bundesamt für Gesundheit vorgegeben hat.

So voll wie hier bei einem Gottesdienst in der Zuger St.Michaels Kirche dürfen die Reihen aktuell nicht werden. Bild: Stefan Kaiser

Die rasche Wiederaufnahme der öffentlichen Gottesdienste war vielen in der katholischen Kirche Zug ein grosses Anliegen, sagt die Kommunikationsbeauftragte Bernadette Thalmann. So habe sich der Präsident der Vereinigung der katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zug (VKKZ) Karl Huwyler aktiv dafür eingesetzt, indem er den Zuger Parlamentariern einen Brief geschrieben hat. «Mit der Bitte, sich für dieses Begehren einzusetzen», führt Bernadette Thalmann aus.

Alternativlösungen für kleine Kapellen

Erfreut über die Möglichkeit, Gottesdienste früher als erwartet abhalten zu können, zeigt man sich auch bei der reformierten Kirche Zug. «Wir sehen es als ein Wohlwollen den Kirchen gegenüber», formuliert es die Medienzuständige Maria Oppermann. Sie ergänzt:

«Gerade in diesen schwierigen Zeiten übernehmen Kirchen eine wichtige Aufgabe.»

Der Gottesdienst bleibe das Zentrum des Gemeindelebens. Oppermann räumt ein, dass der Entscheid des Bundesrats überraschend kam. «Aber an den meisten Orten ist es kein Problem, spontan zu reagieren», versichert sie. Auch die katholischen Gottesdienste werden im Kanton Zug durchgeführt.

Allerdings nicht überall: In Hünenberg wird das an Pfingsten noch nicht möglich sein, weil aufgrund des 45-Jahre-Jubiläums der Pfarrei mit zu vielen Teilnehmenden gerechnet werden müsse.

In der katholischen Kirche Heilig Geist in Hünenberg wird kein Gottesdienst stattfinden. Bild: Stefan Kaiser (18. Mai 2020)

Bei den reformierten Gemeinden wird es im Ägerital keine Feier geben, dafür weiterhin Online-Gottesdienste. Um das Schutzkonzept einzuhalten, muss ausserdem genügend Platz vorhanden sein. Während die Räumlichkeiten der reformierten Kirche genug gross sind, muss die katholische Kirche im Falle von Kapellen Alternativlösungen finden. So werden beispielsweise in der Baarer St.-Anna-Kapelle keine Gottesdienste abgehalten, da die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Die italienische Messe wird deshalb in der Kirche St.Martin durchgeführt.

Interpretationsspielraum beim Schutzkonzept (vv) Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat ein Schutzkonzept für Gottesdienste erarbeitet. Das wird allerdings unterschiedlich interpretiert, wie die Umsetzung der Kirchen zeigt. In puncto Nachverfolgbarkeit halten sich die katholischen Gemeinden an das Schutzkonzept des Bistums Basel. Jenes sieht vor, dass die Distanzregeln des BAG in jedem Fall eingehalten werden. Deshalb werden in den katholischen Kirchen, die Kontaktdaten nicht erfasst. Anders handhabt das die reformierte Kirche, dort werden bei einem Besuch des Gottesdiensts die Kontaktdaten aufgenommen und nach 14 Tagen Aufbewahrung vernichtet. Auf das Abendmahl wird bei der reformierten Kirche verzichtet, während in den katholischen Kirchen die Kommunion stattfindet. Dies allerdings als Handkommunion und ohne Worte.

Sitzplätze werden mit Punkten markiert

Wie gross der Andrang in den Kirchen wird, ist schwer abzuschätzen. «Wir nehmen nicht an, dass wir überrannt werden, aber freuen uns über alle, die kommen», fügt Maria Oppermann an. Reservationen werden denn auch keine entgegengenommen, da die Einhaltung des Schutzkonzeptes auch bei einem überraschenden Zulauf eingehalten werden kann. Im kantonalen Pastoralraum Zug Berg hat man dazu aufgerufen, sich freiwillig anzumelden für den Besuch eines Gottesdienstes.

«Ich bin gespannt darauf, wie viele Pfarreimitglieder zum Pfingstgottesdienst in Oberägeri kommen werden, ob Nachholbedarf überwiegt oder Zurückhaltung», überlegt Diakon Urs Stierli, Gemeindeleiter der Pfarrei Oberägeri und Leiter des Pastoralraums. Unter der Einhaltung der Abstandsregeln haben in der Pfarrkirche Oberägeri 75 Personen Platz, in Alosen 25 und in Morgarten 20.

Bei hohem Andrang ein spontaner Gottesdienst

Bei der katholischen Kirche in Baar zeigen sich die Verantwortlichen ebenfalls zuversichtlich, dem Andrang gerecht werden zu können. Sakristan Ueli Hotz rechnet vor, dass in der Kirche St.Martin normalerweise 600 Leute Platz hätten, mit dem Schutzkonzept entsprechend 92 Einzelpersonen Einlass in die Kirche haben. Da Familien zusammensitzen dürfen, passen sogar noch mehr Menschen in die Kirche.

92 Einzelpersonen haben gemäss Schutzkonzept Platz in der St. Martinskirche. Bild: Stefan Kaiser (7. März 2018)

Am Baarer Beispiel zeigt sich, wie das Schutzkonzept im Konkreten umgesetzt werden könnte. So wird nur jede zweite Bank besetzt, abwechselnd mit jeweils zwei oder drei Personen. An den Sitzorten werden Punkte aufgeklebt. Eine Herausforderung für die Pfarreien könnte allerdings ein hoher Andrang sein. «Kommen zu viele Gläubige zu einer Messe, müssten sie auf spätere Gottesdienste vertröstet werden», erläutert Thalmann. Der Chamer Pfarrer Thomas Rey würde im Bedarfsfall sogar spontan einen Abendgottesdienst in der Kirche St.Jakob durchführen.

Katholische Gottesdienste werden in Baar, Zug, Cham, Rotkreuz, Menzingen, Oberägeri, Unterägeri, Neuheim, Steinhausen und Walchwil durchgeführt. Details gibt es auf den Websites der Pfarreien.

Reformierte Gottesdienste finden in Zug, Menzingen, Baar, Cham, Walchwil, Steinhausen und Rotkreuz statt. Weitere Informationen gibt es hier.