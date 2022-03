Leserbrief Umgestaltung zur Nutzung Zur Rössliwiese in Zug 30.03.2022, 13.57 Uhr

Nun blühen sie wieder, all die Primeln, Stiefmütterchen, Krokusse, Oster- und Schneeglöckchen auf der Rössliwiese in der Stadt Zug. Schön anzusehen in ihren akkurat angelegten, mandelförmigen Beeten, verstreut im gepflegten Rasen. Ich habe ganz und gar nichts gegen Blumenrabatten, aber sind sie hier am richtigen Ort oder müssen sie eher das lästige Stadtvolk abwehren?

Es wird heute viel vom öffentlichen Raum schwadroniert. Hier hätte die Stadt die einmalige Chance, einen öffentlichen Aufenthaltsort zu schaffen, an bester Lage am See und direkt neben der Altstadt. Dieser müsste nur so umgestaltet werden, dass er die Bevölkerung und Gäste zur Nutzung einlädt. In Beschlag genommen wird diese Wiese ohnehin, da nützt alle Abwehr nichts. In der jetzigen Situation jedoch haben wir jedes Jahr das Gejammer mit dem Littering. Aber ist das nicht eine Reaktion auf die Gartenzwerg-Idylle an einem Ort, dessen grosses Potenzial sich aufdrängt, geeigneter genutzt zu werden und die Menschen zum Verweilen einzuladen? Voraussetzung wäre eine wirklich gute, umfassende Gestaltung, die alle relevanten Rahmenbedingungen einbezieht. Das wäre durch einen Wettbewerb unter Landschaftsarchitekten sicher zu erreichen. Gute Beispiele dazu gibt es genug.

Hugo Sieber, Zug