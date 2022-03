Das neue Parkplatzregime in Baar hat sich bewährt

Umstellung Trotz teils zusätzlicher Gebühren: Das neue Parkplatzregime hat sich bewährt Vor gut einem Jahr wurde das neue Parkraumkonzept in Baar eingeführt. Damit gilt für die gemeindlichen Parkplätze eine einheitliche Regelung. Die SVP aber hält weiterhin an ihren alten Vorwürfen fest. Carmen Rogenmoser Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Parkfelder an der Dorfstrasse in Baar sind gut besetzt. Bild: Stefan Kaiser (17. April 2020)

Parkplätze und deren Kostenpflicht führen immer wieder zu Diskussionen. Den einen kann es nicht genug – im Idealfall – Gratisparkplätze geben, den anderen ist jedes oberirdische Parkfeld ein Dorn im Auge. So war es auch nicht verwunderlich, dass bereits die Vernehmlassung und dann auch die Einführung des neuen Parkraumkonzepts in Baar nicht ohne Zwischentöne vonstattenging.

Zur Erinnerung: Die 1260 Parkfelder auf 38 Parkplätzen der Gemeinde wurden in vier Zonen eingeteilt. Als Kurzzeitparkplätze (50 Rappen für maximal 30 Minuten) wurden jene in der Nähe von Einkaufszentren, etwa dem Büel- oder dem Bahnhofplatz definiert. Die Parkfelder im Dorfzentrum vom Büelplatz bis zur Zugerstrasse sind der Kernzone (maximal zwei Stunden, die erste halbe Stunde kostet 50 Rappen, jede weitere 1 Franken) zugeordnet. Zusätzlich gibt es die Aussenzonen bei gemeindlichen Anlagen (maximal sechs Stunden, pro halbe Stunde 50 Rappen) und die Parkplätze bei den Freizeitanlagen (maximal 24 Stunden, 50 Rappen pro halbe Stunde, 5 Franken für eine Tageskarte).

Der Präsident der Baarer SVP, Adrian Rogger. Bild: PD

Die Baarer SVP war von Beginn an kritisch und störte sich vor allem an der Gebührenerhöhung und an der Regelung, dass in der Kernzone nur 15 Minuten gratis parkiert werden kann. Das reiche nicht für Einkäufe, Besorgungen und einen Kaffee, sagte Adrian Rogger, Präsident der Baarer SVP, damals gegenüber unserer Zeitung. Damit werde das lokale Gewerbe nicht gefördert. Die Partei hat im September 2020 eine entsprechende Petition mit 700 Unterschriften eingereicht.

Jetzt, rund ein Jahr nach der Umsetzung ist man bei der SVP immer noch nicht vom neuen Konzept überzeugt: «Eine Verbesserung der Parkplatzsituation, welche gerade auch für das lokale Gewerbe wichtig wäre, konnte nicht realisiert werden», führt Adrian Rogger nun aus. Stattdessen werde die «autofeindliche Politik des Baarer Gemeinderates» für die Baarerinnen und Baarer, für das Gewerbe, aber auch für die Gemeindearbeiter immer mehr zur Belastung.

«Die gemeindlichen Parkplätze sind weiss markiert und gut beschriftet»

Gemeinderat Zari Dzaferi. Bild: PD

Gemeinderat Zari Dzaferi (SP), Vorsteher Sicherheit/Werkdienst, hingegen hat andere Erfahrungen gemacht. Rückmeldungen zum neuen Konzept habe es nach der Einführung kaum gegeben. «Die allermeisten Parkplätze haben schon vorher gekostet. Nur in Allenwinden und im Jöchler sind neue Parkflächen in die Bewirtschaftung aufgenommen worden», so Dzaferi. Er ergänzt: «Alle gemeindlichen Parkplätze sind weiss markiert und gut beschriftet.» Kontrolliert wird das Einhalten der Parkregelung von der Sicherheitsassistenz der Zuger Polizei.

«Die Einführung ist reibungslos vonstattengegangen. Die 15 Gratisminuten für schnelle Besorgungen, wie etwa Brot kaufen oder Kinder abholen, bewähren sich», führt der Gemeinderat weiter aus. Diese Möglichkeit werde rege genutzt und auch sonst seien die gemeindlichen Parkplätze insbesondere im Zentrum sehr gut besucht.

Die SVP schlägt ein Parkleitsystem vor

Dass die Parkplätze gut besetzt sind, sagt auch Adrian Rogger von der SVP. Er unterstellt dem Gemeinderat sogar, dass dieser alles versuche, um Parkplätze zu verteuern oder abzubauen: «Eine Strategie zur Verbesserung der Parkplatzsituation fehlt leider gänzlich.» Die SVP schlägt vor, dass die Verfügbarkeit von Parkplätzen sowie eventuell auch ein Parkleitsystem geprüft werden sollte. «Mit Hilfe eines Parkleitsystems kann unnötiger Verkehr verhindert werden und dies sollte ja auch im Sinne der Baarer Bevölkerung sein.»

Zari Dzaferi verweist darauf, dass der Gesamtgemeinderat die Erstellung eines Parkleitsystems aufgrund der aktuell ungünstigen Kosten-Nutzen-Bilanz als nicht zielführend beurteilt hat. «Für ein Parkleitsystem hätten Hunderte oberirdisch angelegte Parkplätze mit Sensoren ausgerüstet werden müssen», präzisiert Dzaferi. Diese Investition sei nicht gerechtfertigt, da bereits in naher Zukunft die Auslastung der Parkplätze dank der immer stärker genutzten digitalen Zahlungsmittel effizienter und kostengünstiger dargestellt werden könne.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen