Umstrittene Steuersenkung: Der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler kontert die Thesen der Gegner Eine Allianz linker Parteien und des Gewerkschaftsbunds ist gegen eine befristete Steuersenkung des Kantons Zug. Der Zuger Finanzdirektor nimmt Stellung zu sechs Aussagen der Gegner. Harry Ziegler 30.09.2020, 05.00 Uhr

Aktuell sammelt eine Allianz, die aus SP, Juso, ALG, Junge Alternative, CSP und dem Gewerkschaftsbund besteht, Unterschriften, um die vom Kantonsrat genehmigte Steuersenkung in einer Volksabstimmung bekämpfen zu können. Der Steuerfuss soll als Massnahme zur Bewältigung der Coronakrise befristet ab 2021 auf drei Jahre von heute 82 auf 80 Prozent gesenkt werden. Im Kantonsrat scheiterte ein Antrag von SP und ALG für das Behördenreferendum. Nun will die Allianz bis zum 3. November 1500 Unterschriften sammeln, damit es doch noch zur Abstimmung kommt.

Unsere Zeitung hat den Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler mit Aussagen der Allianz aus ihrer Medienmitteilung vom 11. September konfrontiert. Er hat schriftlich geantwortet.

Aussage 1: «Statt jenen zu helfen, die wegen Corona in ihrer Existenz bedroht sind, entlastet die Steuersenkung vor allem Unternehmen, welche in den nächsten 3 Jahren besonders hohe Gewinne machen – also von der Krise profitieren.»

Heinz Tännler verteidigt die Entscheide des Regierungsrats und des Kantonsrats. Bild: Patrick Hürlimann

Finanzdirektor Heinz Tännler: Die Massnahmen im Bereich der Steuern bilden einen Teil des Covid-19-Massnahmenpakets und sind deshalb nicht isoliert zu betrachten. Die befristete Erhöhung der persönlichen Abzüge sowie der Ausbau und die Vereinfachung des Mieterabzugs (dauerhaft) entlasten hauptsächlich den Mittelstand und beinhalten damit primär einen sozialen Zweck. Hinzu kommt, dass der Regierungsrat für die Prämienverbilligung der Jahre 2021 bis 2023 zusätzlich zehn Millionen Franken pro Jahr vorsieht, um die überdurchschnittlich hohe sozialpolitische Wirksamkeit der Prämienverbilligung auch bei einer allfälligen Rezession sicherzustellen. Damit kann eine breite Bevölkerungsschicht von den ausgewogenen Abfederungsmassnahmen profitieren und nicht in erster Linie die Unternehmen, wie das von der Gegnerschaft gerne ins Feld geführt wird. Diese Darstellung ist zu plakativ und wird durch ständiges Wiederholen nicht wahrer.

Aussage 2: «Es ist fahrlässig, eine Steuersenkung zu beschliessen, die ein Loch von 45 Millionen in die Kasse reisst, während nicht klar ist, wie sich die Wirtschaftslage entwickeln wird.»

Die positive Entwicklung der Kantonsfinanzen lässt trotz der Senkung des Kantonssteuerfusses und den weiteren Massnahmen im Bereich der Kantonssteuern auch für das Jahr 2021 einen Ertragsüberschuss von gut 30 Millionen Franken erwarten. Für das Planjahr 2022 wird ein kleiner Aufwandüberschuss im einstelligen Millionenbereich erwartet, während sich die Prognosen für die Planjahre 2023 und 2024 wieder erfreulich positiv präsentieren (Ertragsüberschüsse im zweistelligen Millionenbereich). Diese Zahlen zeigen, dass es sich der Kanton Zug leisten kann, Bevölkerung und Wirtschaft in dieser anspruchsvollen Zeit finanziell zu entlasten. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es bezüglich der zukünftigen Entwicklung Unsicherheiten gibt. Die Prognosen lassen jedoch erwarten, dass die Kantonsfinanzen auch in Zukunft im Lot bleiben werden.

Aussage 3: «Die Coronaverlierer können keine Steuern zahlen und deshalb weder von den Abzügen noch vom tieferen Steuersatz profitieren. Die Steuervorlage ist ein Geschenk an Coronagewinner.»

Die finanzielle Entlastung von Bevölkerung und Wirtschaft wirkt sich nachfrageseitig mittels gesteigerten Konsums und höherer Investitionen positiv aus. Durch diesen Multiplikator fliesst das Geld schneller wieder in den Wirtschaftskreislauf und wirkt so einer drohenden Rezession entgegen. Von der Senkung des Steuerfusses profitieren daher indirekt auch jene, die keine Steuern zahlen. Zudem darf die Senkung des Kantonssteuerfusses nicht isoliert betrachtet werden. Sie bildet zusammen mit der Erhöhung der persönlichen Abzüge sowie dem Ausbau des Mieterabzugs ein Massnahmenpaket mit einem sozialen Zweck. Bei dieser Ausgangslage zu behaupten, dass nur die Coronagewinner profitieren würden, ist daher mit Vehemenz zurückzuweisen.

Aussage 4: «Es müssen jene Arbeitsplätze gesichert werden, die gefährdet sind. Selbstständigen, Gewerblern und KMU, welchen durch Corona die Einnahmen wegbrechen, nützt eine Steuersenkung nichts.»

Die Covid-19-Massnahmen kommen der ganzen Bevölkerung sowie der Wirtschaft zugute. Selbstständige, Gewerbe und KMU profitieren in erster Linie von den Massnahmen auf Bundesebene. Subsidiär und ergänzend hierzu hat der Kanton Zug breit umfassende Unterstützungsmassnahmen für die Bevölkerung und die Wirtschaft ins Leben gerufen. Um die Liquiditätsversorgung für Unternehmen und Selbstständigerwerbende sicherzustellen, stellte der Kanton Zug ausserdem eine Kreditausfallgarantie von 85 Millionen Franken zur Verfügung. Bis heute ist kein Gesuch für eine Kreditausfallgarantie eingegangen. Im Bereich der Start-up-Unterstützung hat der Kanton Zug insgesamt 41 Bürgschaftsgesuche im Gesamttotal von rund 13 Millionen Franken bewilligt. Die von den Gegnern kritisierten Massnahmen im Steuerbereich stellen folglich nur einen Teil der Unterstützung von Bevölkerung und Wirtschaft dar.

Aussage 5: «Ein weiteres Anheizen des Steuerwettbewerbs ist schlicht nicht zu verantworten. Es wird Steuersubstrat aus anderen Regionen angelockt, welches vor Ort dringend benötigt würde.»

Der Vorwurf, dass durch diese Massnahme der Steuerwettbewerb weiter angeheizt wird, wird entschieden zurückgewiesen. Durch die auf drei Jahre befristete Senkung des Kantonssteuerfusses wird die Steuerlandschaft in der Schweiz nicht verändert. Es handelt sich dabei nicht um eine langfristige Massnahme mit dem Ziel, Firmen und gut verdienende natürliche Personen in den Kanton Zug zu «locken». Daher wird der Steuerwettbewerb nicht verzerrt und auch nicht zusätzlich angeheizt.

Aussage 6: «Zugerinnen und Zuger leiden seit Jahren unter steigenden Immobilienpreisen. Mieten sind unbezahlbar, Wohneigentum unerschwinglich geworden.»

Durch die auf drei Jahre befristete Senkung des Kantonssteuerfusses als kurzfristig angelegte Massnahme zur Belebung der Konjunktur wird der Wohnungsmarkt nicht beeinflusst. Das Steuerniveau wird dadurch mittel- oder langfristig nicht verändert. Es findet demzufolge keine Sogwirkung statt, was allenfalls gut verdienende Personen dazu veranlassen würde, ihren Wohnsitz aus rein steuerlichen Gründen in den Kanton Zug zu verlegen. Die Höhe der Mietpreise wird durch diese kurzfristige Steuerfusssenkung nicht beeinflusst.