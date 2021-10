Oberägeri bekommt erneut das Label "Energiestadt"

Umwelt Oberägeri hat das Re-Audit zur Energiestadt erfolgreich bestanden Die Labelkommission attestiert der Gemeinde eine vorbildliche Energie- und Klimapolitik. 19.10.2021, 14.48 Uhr

Gemeinderat Beat Wyss (links) freut sich mit dem zuständigen Projektleiter Dusko Savkovic über das erfolgreiche Re-Audit. Bild: PD

Die Einwohnergemeinde Oberägeri, Trägerin des Labels seit 2009, bestand das diesjährige Re-Audit mit einer Umsetzungsqualität von 70,3 Prozent, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Das sei erneut eine Verbesserung zum letzten Re-Audit im 2017. Unter anderem trugen die Unterstützung der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer bei Photovoltaik-Anlagen, die Seebadi-Umgebung mit vorbildlichem Angebot der Elektromobilität, das attraktive Förderprogramm sowie auch der Einsatz für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs dazu bei.