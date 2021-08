Phosphor im Zugersee: Pro Natura fordert schnelle Lösung

Umwelt Phosphor im Zugersee: Pro Natura fordert rasches Handeln Kürzlich haben die Bauern bekanntgegeben, ein eigenes Projekt zur Reduktion des Phosphors nicht weiterzuverfolgen. Für den Umweltverband steht fest: Es ist Eile geboten. Die Massnahmen seien schon lange bekannt. Auch die Politik beschäftigt sich mit dem Thema. Rahel Hug 06.08.2021, 05.00 Uhr

Als Badegewässer gibt es beim Zugersee nichts zu beanstanden. Aber sein Nährstoffgehalt ist zu hoch. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 13. Juli 2020)

Auch wenn man es ihm nicht ansieht: Der Zugersee ist krank. Und zwar wegen des vielen Phosphors, das an der Oberfläche zu starkem Algenwachstum führt und in der Tiefe für Sauerstoffarmut sorgt. Das gefährdet die Biodiversität, zum Beispiel das Vorkommen sensibler Fischarten. In der Pflicht ist auch die Landwirtschaft, die durch das Ausbringen von Gülle mitverantwortlich ist für die Situation. Kürzlich hat der Zuger Bauernverband aber bekanntgegeben, sein eigenes Projekt zur Reduktion des Phosphorgehalts im Zugersee zu stoppen – zu gross seien die Risiken für die Betriebe, unter anderem aufgrund der aktuellen politischen Signale aus Bundesbern.

Pro Natura Zug fordert nun ein rasches Handeln. Zu viel Zeit sei bereits verstrichen, sagt Präsident André Guntern auf Nachfrage. Für den Entscheid der Zuger Bauern zeigt er allerdings Verständnis:

«Der Versuch, die Phosphor-Reduktionsziele nur mit ‹weichen Massnahmen›, die den zu hohen Tierbestand nicht tangieren, zu erreichen, war schwierig und konnte nicht erreicht werden.»

André Guntern, Präsident Pro Natura Zug. Bild: PD

2015 habe der Regierungsrat die Landwirtschaft von der Verpflichtung für «harte Massnahmen» entbunden, als der Beschluss für einen sogenannten Zuströmbereich aufgehoben worden sei. Ein Zuströmbereich bezeichnet ein Gebiet, aus dem ein Grossteil des Grundwassers stammt. Der Bereich wird zum Schutz der Wasserqualität oberirdischer Gewässer ausgeschieden, wenn das Wasser durch abgeschwemmte Pflanzenbehandlungsmittel oder Nährstoffe verunreinigt ist. Seitdem seien sechs Jahre verloren gegangen, in denen «ausser schönen Konzepten» nichts gegangen sei. «Man ist also heute genau dort, wo man 2015 war.»

Der Zielwert liegt bei 30 Milligramm pro Kubikmeter

Der Phosphorgehalt des Zugersees lag im letzten Jahr bei 78 Milligramm pro Kubikmeter. Gemäss der eidgenössischen Gewässerschutzgesetzgebung muss bis 2050 ein Zielwert von 30 Milligramm erreicht werden. Eine Vorgabe, die laut pro Natura realistisch ist. Die nötigen Massnahmen, sagt André Guntern, seien weitgehend und seit längerem bekannt.

Dabei wird unterschieden zwischen see-externen und see-internen Massnahmen. Als see-interne Massnahme, so geht aus einer Studie des Wasserforschungsinstituts Eawag hervor, könnte man die Zirkulation des Wassers im See mittels Pressluft im Winter unterstützen. So könnte bis ins Jahr 2050 ein mittlerer Phosphorgehalt von rund 40 Milligramm pro Kubikmeter erreicht werden – die Hälfte des heute gemessenen Gehalts. Gerechnet wird mit Kosten von 8 Millionen Franken für den Bau und 0,4 Millionen Franken Betriebskosten pro Jahr.

Doch es brauche ein ganzes Massnahmenpaket, ist man bei Pro Natura überzeugt. Dazu gehören als see-externe Massnahmen die Ausscheidung eines Zuströmbereichs durch den Kanton, die Reduktion von zu hohen Tierbeständen nach Vorgabe des Kantons sowie weitergehende freiwillige Massnahmen zur Verringerung der Auswaschung und des Eintrags von Gülle in die Gewässer – solche hatte der Bauernverband bereits vorgeschlagen im Entwurf für ein eigenes Projekt. Als letzte Massnahme nennt André Guntern die vollständige Umsetzung der Trennentwässerung bei der Siedlungsentwässerung.

«Die Landwirtschaft ist in die Pflicht zu nehmen»

Für Pro Natura ist es zentral, dass die beschriebenen Massnahmen nun umgehend angepackt werden. «Zudem soll es keine einseitige Umsetzung von see-internen Massnahmen mit Kostenfolge für die Allgemeinheit geben», führt der Präsident aus. «Die Landwirtschaft ist in die Pflicht zu nehmen», sagt er und ergänzt:

«Über die gesetzlichen Vorgaben gehende, freiwillige Massnahmen sollen abgegolten werden.»

Auch im Kantonsrat ist der Nährstoffgehalt des Zugersees bereits ein Thema: Im Februar hat die ALG ein Postulat betreffend «nachhaltige Gesundung des Zugersees» eingereicht. Darin wird der Regierungsrat aufgefordert, einen Bericht mit Massnahmen vorzulegen und den erwähnten Zuströmbereich noch im Jahr 2021 festzulegen. Der Bericht soll einen festen Zeitplan beinhalten, «damit die Wasserqualität und die Phosphorkonzentration im Besonderen in Zukunft den bundesrechtlichen Minimalanforderungen entsprechen». Das Postulat ist hängig.

Baudirektor Florian Weber erklärte gegenüber unserer Zeitung, es werde nun «zeitnah» im Rahmen eines Sanierungsprojekts geprüft, welche Massnahmen konkret zum Tragen kommen. Dabei wolle man eng mit den Zuger Landwirten und weiteren Betroffenen zusammenarbeiten. Eines steht fest: Die Verhandlungen werden sich auch weiterhin zäh gestalten.