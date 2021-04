Umweltschutz Wie die Zuger Aktivistin Doris Ragettli der Natur mehr Rechte einräumen will Doris Ragettli (57) aus Oberwil sammelte weltweit über 400'000 Unterschriften für ihr Anliegen und sprach dafür bereits bei der UNO vor. Dass sie beruflich in einer stark umweltbelastenden Branche tätig ist, kann sie mit ihrem Gewissen vereinbaren. Fabian Gubser 07.04.2021, 05.00 Uhr

In der Schweiz hat vorletzte Woche eine Gruppe von fünf linken und bürgerlichen Parlamentarierinnen und Parlamentariern dem Bund eine Initiative vorgelegt: Sie will unter anderem, dass in der Verfassung der Natur «mindestens partiell der Status eines Rechtssubjekts» gegeben wird. International gibt es bereits einige Beispiele, wo Rechte der Natur anerkannt werden: Ecuador etwa hat 2008 als erstes Land die Rechte der Natur in seine Verfassung aufgenommen. Und in Neuseeland, Kolumbien oder Indien erhielten zum Beispiel Flüsse eigene Rechte. Dies, um die Umwelt besser zu schützen. An der Spitze einer weltweiten Bewegung, die genau solche Initiativen fördern, steht eine Frau aus Oberwil: Doris Ragettli.

Ragettli wuchs in Graubünden auf, wohnte zwischenzeitlich in New York, dann in Genf und zog 2005 wegen des kürzeren Arbeitswegs in den Kanton Zug. Seit die 57-Jährige bei einer Fahrradtour über die Rocky Mountains in den USA beobachtet hatte, wie «riesige Maschinen in atemberaubender Geschwindigkeit den Wald abholzten», damit der Mensch auf den Flächen Viehzucht betreiben konnte, setzt sie sich für den Umweltschutz ein. Ihre Bewegung, die sich «Rights of Mother Earth» nennt, plädiert seit 2011 dafür, dass die Natur «ihre Rechte» erhält. Ziel ist es, dass, die UNO eine entsprechende Deklaration verabschiedet. Diese soll als Ergänzung zur Menschenrechtskonvention verstanden werden, die nach den Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg entstand.

Eine Erweiterung der Menschenrechtskonvention

«Die Menschenrechtskonvention hat extrem viele Gesetze beeinflusst – wahrscheinlich wie fast kein zweites Dokument», erklärt Ragettli. Nun sei man aber an einem anderen Punkt. «Wir haben in den letzten 40 Jahren 60 Prozent unserer Biodiversität verloren.» Die Natur werde zurzeit in den Gesetzbüchern als Sache und als Ressource behandelt, und nicht als das lebendige, vernetzte Wesen, das es tatsächlich sei. Um sie zu schützen und auch die Menschenrechtskonvention zu stützen, sei eine Erweiterung der Rechte auf die Natur, welche die Lebensgrundlage aller Wesen ist, nötig.

Als Inspiration soll der UNO eine «Allgemeine Erklärung der Rechte der Mutter Erde» dienen. Ein Dokument, das an einer internationalen Konferenz 2010 in Bolivien erarbeitet wurde. Rund 30'000 Menschen aus 100 Ländern nahmen teil, darunter auch viele indigene Völker. Von letzteren stammt auch die Inspiration für den auf den ersten Blick etwas esoterisch anmutenden Begriff «Mutter Erde».

Aber was hat Doris Ragettli bis jetzt erreicht? Um dem Anliegen Aufmerksamkeit zu verleihen, sammelt sie mit ihrem Team Unterschriften. Das Ziel liegt bei einer Million. Über 400'000 seien seit 2010 zusammengekommen. 2018 konnte Ragettli an der UNO-Versammlung in New York den Abgeordneten ihr Anliegen darlegen. Davor überreichte sie Ban Ki-moon, dem ehemaligen Generalsekretär der UNO, zwei Mal Unterschriften. Zudem sitzt ihre Bewegung international in verschiedenen Gremien, die mehr Rechte für die Natur diskutieren.

Beruflich hingegen hat Doris Ragettli wenig mit Recht zu tun – sie arbeitet als Flugbegleiterin für die Swiss. Ist das kein Widerspruch zu ihrem umweltpolitischen Engagement? «Das ist ein Zwiespalt, doch ich tue privat mein Möglichstes, um mit einem möglichst kleinen ökologischen Fussabdruck zu leben, zu essen und zu reisen.» Sie wurde 1989 Flight Attendant, als sie in New York wohnte, damit sie ihre Eltern in der Schweiz besuchen konnte. «Heute weiss man viel mehr über die Umwelt als damals», fügt sie hinzu.



In der Schweiz ist die Oberwilerin seit kurzem auch mit den fünf Politikerinnen und Politikern in Kontakt, welche die eingangs erwähnte parlamentarische Initiative lanciert hatten. Wenn sie angenommen wird, werden vielleicht bald auch der Zugerberg, der Wildspitz und die Lorze eine Rechtsperson sein.