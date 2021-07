Das war knapp: Fast wäre via Lorze Öl in den Zugersee gelangt

Umweltverschmutzung Zug: Eine ölige Substanz wurde vor der Seeeinmündung aus der Lorze geborgen Ein Passant meldete der Zuger Polizei am frühen Dienstagabend, 6. Juli, eine Verschmutzung der Lorze. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) war innert fünf Minuten vor Ort und ergriff Massnahmen, um eine Ausbreitung der Substanz zu verhindern. Inzwischen ist die Gefahr gebannt. Bezüglich der Täterschaft laufen Ermittlungen. Cornelia Bisch 07.07.2021, 17.00 Uhr

Es stank ölig aus der durch Regen aufgepeitschten Lorze. Einem Passanten fiel dies auf, und er alarmierte die Polizei. Diese verständigte die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ). «Fünf Minuten nach Eingang der Meldung waren wir vor Ort», erzählt Einsatzleiter Remo Meyer. «Wir erkundeten die Lage und legten in Zusammenarbeit mit dem Amt für Umwelt und jenem für Wald und Wild sowie der Polizei die Massnahmen fest.» Der Geruch legte nahe, dass es sich um Heizöl oder Diesel handeln könnte. Genaue Untersuchungen dazu laufen noch. Zu Handen des kantonalen Amtes für Umwelt (AfU) wurden Wasserproben entnommen.

Die Feuerwehr ist beim Einfluss der Lorze in den Zugersee zugange. Bild: Zuger Polizei (Zug, 6. Juli 2021)

Zuerst galt es, der weiteren Ausbreitung der Substanz Einhalt zu gebieten. Es wurden gesamthaft vier Sperren errichtet, welche die Ausbreitung der Verschmutzung auf der Wasseroberfläche aufhalten sollten, drei davon beim Brüggli an der Einmündung der Lorze in den Zugersee. «Auch ein Ölwehrboot war vor Ort, von dem aus die Ausbreitung der öligen Substanz erkundet und die äusserste Seesperre optimal positioniert wurde», berichtet Meyer. Die vierte Sperre wurde bei der Einmündung des Göblikanals in die Lorze errichtet. Der Göblibach mündet in der Nähe des Restaurants Freimann oberhalb der Brücke in die Lorze.

Auch bei der Einmündung des Göblibachs in die Lorze wurde eine Ölsperre errichtet. Bild: Zuger Polizei (Zug, 6. Juli 2021)

Das Öl wurde von der Wasseroberfläche entfernt

«Wir setzten Ölbinder und einen Ölabscheider ein, um die Substanz von der Wasseroberfläche abzusaugen», erklärt Meyer. Zu diesem Zeitpunkt hätten 25 Personen im Einsatz gestanden. «Wir arbeiteten bis 21.30 Uhr, liessen die Sperren aber während der ganzen Nacht stehen.»

Am nächsten Morgen nahmen Mitglieder der Feuerwehr und Angestellte des Amtes für Umwelt erneut die Arbeit auf, trugen die an den Barrieren angestaute Verschmutzung ab und kontrollierten den Flusslauf. «Es waren nochmals 20 Personen bis Mittag im Einsatz», so Meyer.

«Wir rücken zwischen zehn und zwanzig mal im Jahr aus wegen Vorkommnissen dieser Art. Aber auf solch grosse Verschmutzungen treffen wir selten.»

Ermittlungen wurden aufgenommen

Unmittelbar nach der Entdeckung des Vorfalls nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Wie sie am gleichen Abend noch informierte, war die Substanz durch den Göblikanal in die Lorze geflossen. «Von wo die Substanz in den unterirdischen Kanal gelangte, ist noch nicht bekannt», hiess es in der Mitteilung der Polizei.

«Es laufen momentan viele Abklärungen, um dem Verursacher auf die Spur zu kommen», ergänzte Frank Kleiner, Mediensprecher der Zuger Polizei, am Mittwoch, 7. Juli, auf Anfrage. Leider gebe es bisher noch keine Resultate. «Die Ermittlungen haben einen hohen Stellenwert, denn es handelt sich um eine grössere Verschmutzung auf einer recht langen Flussstrecke.»

Heizöl könnte versehentlich ausgetreten sein

Die Suche nach der Täterschaft gestalte sich schwierig, ist Hans-Peter Blattmann vom Amt für Umwelt überzeugt. «Bei einem so grossen Einzugsgebiet ist es wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.» Aber man habe schon Mittel und Wege, sich auf Spurensuche zu begeben. Als mögliche Ursachen nennt er einen überfüllten Öltank oder aus einem Fahrzeug ausgetretenes Öl: «Viele Menschen wissen nicht, dass die Schächte vor Garagen und Häusern nicht dem Schmutzwasserleitungssystem der ARA angeschlossen sind, sondern dem Meteorleitungssystem, das auch das Regenwasser ungeklärt in die Bäche leitet.» Auf diese Weise könne es zu Verschmutzungen kommen.

«Ein Liter Öl kann eine Million Liter Wasser verschmutzen.»

Glück und Pech hätten die Einsatzkräfte mit dem Wetter gehabt. «Durch den Regen wurde die Substanz rasch vorantransportiert und konnte gut eingefangen werden.» Plätschere ein Fluss gemütlich vor sich her, würde sich ausgetretenes Öl überall an der Böschung verteilen uns es sei schwer zu bergen. «Durch die starke Bewegung des Wassers war auch der Geruch des Öls besser wahrnehmbar.» Der Nachteil des starken Regenfalls sei hingegen, dass man nicht wisse, wie viel der Substanz bereits in den See geflossen sei. Auch die Spurensuche gestalte sich nach starkem Regen wesentlich schwieriger.

«Glücklicherweise ist die Natur fähig, mit einem gewissen Grad an Verschmutzung fertig zu werden.» Aber das daure seine Zeit. «Feststellen konnten wir indes bereits, dass die Trinkwasserversorgung nicht beeinträchtigt ist. Auch, dass wir bisher keine toten Fische vorgefunden haben, stimmt mich positiv», so Blattmann. Mit Hilfe einer Drohne habe man abschliessend weitere Ausbreitungsflächen auf dem See gesucht, jedoch nichts mehr gefunden. «Hoffen wir, dass es dabei bleibt.»