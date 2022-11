Kolumne «Die junge Sicht» Und, schon im Fussballfieber? Über die demnächst im Wüstenstaat Katar beginnende Fussball-Weltmeisterschaft. Amélie Krause, Vorstand JUSO Zug 09.11.2022, 05.00 Uhr

Angesichts der kühlen Temperaturen draussen kommt es dieses Jahr vermutlich eher zu einem «mit-Schlottern» statt einem «mit-Fiebern». Doch mich lässt die Fussballweltmeisterschaft in Katar ganz und gar nicht kalt. Über 15000 Menschen sind beim Bau der Stadien in der Wüste ums Leben gekommen. Zur Veranschaulichung: Das entspricht der Kapazität der Bossard-Arena um ein Zweifaches. Doch es bleibt nicht bei dieser Tragödie. So werden Arbeitsmigranten bis heute die Pässe entzogen, um ihnen eine Ausreise unmöglich zu machen, Frauen dürfen nur mit männlicher Vormundschaft das Land verlassen, die Medienfreiheit sowie die Grundrechte sind quasi inexistent.