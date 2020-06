Unfälle in Baar/Knonau: Ein Kind prallt in ein Auto, ein Sportwagen in eine Mauer Am Donnerstagabend, 18. Juni, kam es im Kanton Zug zu zwei Verkehrsunfällen. Ein Kind ist mit dem Fahrrad gegen die Tür eines Autos gefahren. Ein Sportwagen prallte auf der Autobahn gegen die Mauer. 19.06.2020, 11.13 Uhr

Die Unfallstelle in Baar: Ein zehnjähriges Kind prallte mit dem Velo in das Auto. Bild: Zuger Polizei

(haz) Ein 10-jähriges Kind fuhr laut Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden am Donnerstag, 18. Juni, kurz nach 17.15 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Zugerweg in Richtung Sternmattstrasse in Baar und wollte diese überqueren. Dabei übersah der Junge einen Personenwagen, welcher auf der Sternmattstrasse fuhr und prallte in dessen Fahrertüre. Mit Verletzungen wurde das Kind durch den Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert. Die 51- jährige Lenkerin des Personenwagens blieb unverletzt.

Dieser Sportwagen prallte auf der A4 zwischen Blegi und Affoltern am Albis in eine Mauer. Bild: Zuger Polizei

Kurz nach 19.30 Uhr ereignete sich der zweite Unfall auf der Autobahn A4 zwischen der Verzeigung Blegi und Affoltern am Albis. Ein 31-jähriger Fahrzeuglenker verlor laut Mitteilung die Kontrolle über seinen Sportwagen und prallte auf der rechten Seite in eine Mauer. Der Lenker verletzte sich dabei leicht und wurde auf der Unfallstelle durch den Rettungsdienst betreut. Der erwähnte ausserkantonale Autobahnabschnitt wird durch die Zuger Polizei betreut.