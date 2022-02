Unfall Betrunkener Fahrer knallt mit seinem Auto in einen Baum Bei einem Selbstunfall kam ein alkoholisierter Fahrzeuglenker von der Strasse ab und prallte in einen Baum. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht. 20.02.2022, 13.09 Uhr

Nach rund 100 Metern Fahrt über Wiesland prallte das Fahrzeug in einen Baum. Bild: Zuger Polizei

Am Freitag, 18. Februar, um 21.30 Uhr, war ein 57-jähriger Mann mit seinem Personenwagen auf der Ägeristrasse in Baar vom Talacher her kommend in Richtung Baar unterwegs. Bei einer Rechtskurve kam er laut Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden von der Strasse ab, fuhr rund 100 Meter über das Wiesland geradeaus und prallte in einen Baum. Durch den Anprall verletzte sich der Fahrzeuginsasse leicht, weshalb er zur Kontrolle durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht wurde. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,54mg/l, weshalb der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen wurde.