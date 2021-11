Unfall Cham: 13-jährige Velofahrerin nach Kollision mit Auto verletzt Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen, 26. November. Nach kurzem Erkundigen fuhr der Fahrer eines hellgrauen Mercedes weiter. Die Polizei sucht nun Zeugen. 29.11.2021, 16.37 Uhr

Am Freitagmorgen (26. November), um 7.20 Uhr, ist es bei der Kreuzung Knonauerstrasse/Lorzenparkstrasse zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Velo gekommen. Die vortrittsberechtigte 13-jährige Velofahrerin fuhr auf der Knonauerstrasse in Richtung Cham, als ein Auto von der Lorzenparkstrasse in die Knonauerstrasse einbog. Der Fahrer des hellgrauen Mercedes missachtete dabei den Vortritt, worauf es zur Kollision kam, wie die Zuger Polizei mitteilt. Der Fahrzeuglenker hielt an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Mädchens, welches im ersten Moment keine Verletzungen wahrnahm. Danach fuhr der Mann weiter. Die 13-Jährige begab sich zur Kontrolle ins Spital. Dort stellte sich heraus, dass sie sich bei der Kollision leichte Verletzungen zugezogen hatte.