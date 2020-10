Unfall im Feierabendverkehr: zwei Verletzte und viel Blechschaden Bei einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos auf der Zugerstrasse sind zwei Personen verletzt worden. 30.10.2020, 10.49 Uhr

(fae) Am Donnerstagabend, 29. Oktober, um ca. 18.15 Uhr realisierte eine 19-jährige Autolenkerin auf Höhe der Coop-Tankstelle an der Zugerstrasse zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihr abbremsten. Wie die Zuger Polizei mitteilt, prallte sie in das Heck des Wagens vor ihr, schob diesen in das Heck eines weiteren Autos und dieses schliesslich in ein viertes.