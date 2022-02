Unfall Neuheim: Zwei Verletzte nach Streifkollision auf der Sihlbruggstrasse Ein Lieferwagen ist mit einem Lastwagen kollidiert. Die Sihlbruggstrasse musste vorübergehend gesperrt werden. 14.02.2022, 13.03 Uhr

Der verletzte Lieferwagenfahrer wird geborgen. Bild: Daniel Hegglin/FFZ

Am Montagmorgen, 14. Februar, kurz vor 8.30 Uhr, ist es laut Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden auf der Sihlbruggstrasse in Neuheim zu einer Streifkollision zwischen einem Lieferwagen und einem Lastwagen gekommen.

Der 57-jährige Lenker des Lieferwagens war von Sihlbrugg in Richtung Neuheim unterwegs, als er in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. In der Folge kam es zu einer Streifkollision mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Weil die Fahrertür des Lieferwagens beim Unfall eingedrückt worden war, mussten Angehörige der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) diese wegschneiden, um den 57-jährigen Lenker zu bergen. Sowohl der Lieferwagen- als auch der Lastwagenfahrer mussten mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Der an den beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 50’000 Franken.

Um den verletzten Lieferwagen bergen zu können, musste die Stützpunktfeuerwehr Zug die Türe aufstemmen. Bild: Daniel Hegglin/FFZ

Als Unfallursache steht ein medizinisches Problem beim Lieferwagenfahrer im Vordergrund.

Im Einsatz standen laut Mitteilung 7 Angehörige der Feuerwehr Neuheim, 13 Angehörige der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) sowie Mitarbeitende eines privaten Abschleppdienstes, des Strassenunterhaltdiensts, des Rettungsdiensts Zug und der Zuger Polizei. Die Strasse musste für die Bergung der Verletzten sowie der Fahrzeuge in beide Richtungen gesperrt werden. (haz)