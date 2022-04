lk zug Klarer Sieg für die Zuger Handballerinnen - sie gewinnen 35:25 Die Erfolgsserie des LK Zug hält auch gegen Winterthur an. Michael Wyss 03.04.2022, 14.06 Uhr

Alessia Riner (rechts) ist mit sieben Treffern die beste Torschützin des LK Zug. Bild: Roger Zbinden (Zug, 2. April 2022)

Die SPL1-Handballerinnen des LK Zug feierten in der Meisterschaft einen nie gefährdeten 35:25-Sieg gegen Yellow Winterhur. Zur Pause führte der Favorit bereits 18:11, bei der Schlusssirene zeigte die Anzeige ein Skore von zehn Treffern Differenz für das Heimteam. Weitere Punkte im Kampf um den Playoff-Final waren somit erfreuliche Tatsache.

Die 155 Fans in der Sporthalle sahen einen LKZ, der seiner Favoritenrolle gerecht wurde und nichts anbrennen liess. Erfolgreichste Werferinnen in Dress der Zugerinnen waren Andreea Taivan und Alessia Riner mit je sieben Treffern. Bei den Gästen war Simona Grozdanovska mit zehn Toren die überragende Figur.

Die LKZ-Spielerin Celia Heinzer sagte nach der Partie: «In der Defensive stelle ich in den letzten Wochen eine Steigerung fest. Die Deckungsarbeit ist besser denn je, in offensiver Hinsicht haben wir den Zenit noch nicht erreicht. Aber wir sind sehr zufrieden mit den jüngsten Leistungen, so macht es Spass Handball zu spielen.»

Heinzer hob aber auch den Mahnfinger und sagte: «Jedes Spiel beginnt mit 0:0 und wir müssen immer wieder unsere Leistung neu abrufen. Wir sind auf Kurs, aber noch lange nicht am Ziel.»

Weiter geht es für den LKZ bereits am Mittwoch erneut gegen Yellow Winterthur, diesmal auswärts (20.30 Uhr, Eulach 2B). Am Samstag reisen die Zugerinnen zum LC Brühl nach St. Gallen (17.30 Uhr, Kreuzbleiche). Sechs Runden vor Schluss der Finalrunde führt der LKZ mit 32 Punkten die Tabellenspitze an.