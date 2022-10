Die NLA-Teams von Zug United spielen in zwei Wettbewerben

Unihockey Cupspiele und kniffliger Liga-Alltag für die Teams von Zug United Im Cup am Samstag sind die Zugerinnen und Zuger gegen unterklassige Gegner Favoriten. Im Championat am Sonntag warten gleichwertige Kontrahenten. Michael Wyss und Peter Rohner 13.10.2022, 18.00 Uhr

Zugs Johan Larsson (links) will auch am Wochenende jubeln. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 25. September 2022)

Auf das NLA-Team der Männer von Zug United wartet am Samstag im Cup-Achtelfinal der UHC Thun aus der Nationalliga B (20 Uhr, MUR-Halle). Die Berner Oberländer sind auf dem Papier krasser Aussenseiter, werden jedoch alles versuchen, dem Favoriten das Leben so schwer wie möglich zu machen.

Die Zuger verbinden gute Erinnerungen mit dem Cup-Wettbewerb, den sie im Jahr 2020 für sich entschieden. Entsprechend geniesst er einen hohen Stellenwert im Verein. «Ich werde lieber Cupsieger als den Superfinal in der Meisterschaft zu verlieren», sagt etwa Sportchef Bruno Schelbert.

Am Sonntag wartet auf dem Weg zu einer frühzeitigen Playoff-Qualifikation das Team aus Winterthur auf die Zuger (16 Uhr, Kantonsschulhalle). Die Zürcher liegen nur zwei Punkte hinter der viertplatzierten United.

Frauen zu Gast bei einer Talentschmiede

Auch das Zuger Frauenteam steht am Wochenende in Cup und Meisterschaft im Einsatz. Am Samstag beim unterklassigen Lejon Zäziwil sind sie klar favorisiert (17 Uhr, SLM Arena, Konolfingen).

Doch die Löwinnen aus dem Emmental dürften sich durchaus ihre Chancen ausrechnen. Die Bernerinnen sind gut bis sehr gut in die NLB-Saison gestartet und fügten zuletzt Basel die erste Saisonniederlage zu.

Zäziwil stand viele Jahre für gute Arbeit im Nachwuchsbereich und alimentierte die umliegenden NLA-Teams mit den besten Talenten. Mit Toren sticht nun Jasmin Bieri aus dem Ensemble hervor.

Einen direkten Vergleich in einem offiziellen Wettbewerb gab es bisher noch nicht zwischen Zäziwil und Zug, doch trafen sie vor dieser Saison im Rahmen eines Vorbereitungsturniers aufeinander. Damals behielten die Zugerinnen das bessere Ende für sich.

Gefährliche Sturmlinie in der Meisterschaft

Am Sonntag wartet in der 6. Runde der NLA mit dem UHC Laupen das Überraschungsteam der bisherigen Saison (16 Uhr, Sporthalle Elba, Wald ZH). Die Zürcher Oberländerinnen holten in allen fünf bisherigen Partien Punkte und stehen derzeit auf dem dritten Platz – fünf Ränge und Punkte vor Zug United.

Massgeblichen Anteil am Erfolg hat die Sturmlinie mit der Tschechin Hanka Lackova sowie Yara Hofmann und Vanessa Kapp, die mehr als die Hälfte aller Tore Laupens erzielte. Bereits fünf Tore verbuchte die neu für Laupen spielende U19-Internationale Jana von Rotz (17).