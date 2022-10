Unihockey Début im A-Nationalteam: Einer der Träume von Ronja Bichsel ist wahr geworden Die 22-jährige Rotkreuzerin hat vor kurzem ihr Début im A-Nationalteam gegeben. Auch mit Zug United verfolgt sie hohe Ziele. Michael Wyss Jetzt kommentieren 03.10.2022, 17.00 Uhr

Ronja Bichsel ist als Immobilienbewirtschafterin tätig. Bild: Matthias Jurt (Rotkreuz, 29. September 2022)

«Träume? Ja klar, die hat man im Leben», sagt Ronja Bichsel. Die 22-jährige Rotkreuzerin träumt beispielsweise von einem Titelgewinn mit Zug United. Ein anderer Traum ist kürzlich in Erfüllung gegangen. Bichsel bestritt Anfang September zwei Länderspiele mit dem A-Nationalteam, sie ist neben Isabelle Gerig die zweite Auswahlspielerin der Zugerinnen. Sie sagt:

«Das machte mich sehr stolz. Es hat mir auch gezeigt, dass man im Leben seine Chancen bekommt, wenn man den Glauben an seine Ziele nie verliert.»

Ziele gibt es in absehbarer Zeit einige. Im Dezember 2023 findet in Singapur die Weltmeisterschaft statt. Ende Januar beginnt in Italien die Qualifikationsphase für diese Endrunde. «An einer WM aufzulaufen, ist sicher ein grosser Wunsch», sagt Ronja Bichsel und weiss: «Mit guten Leistungen beim Klub kann ich mich für weitere Einsätze empfehlen.»

Ein grosses Erlebnis in der Juniorinnen-Nati

Ihre bisher grössten sportlichen Momente erlebte die Offensivspielerin im Jahr 2018 an der U19-Weltmeisterschaft in St. Gallen. «Das waren Eindrücke, die bis heute geblieben sind. Das zahlreich erschienene Publikum, die Stimmung, die Schweiz zu vertreten, die Nationalhymnen – einfach unbeschreiblich», schwelgt sie.

Allerdings verlief die WM nicht sonderlich erfolgreich für die Schweizerinnen. «Wir haben uns schon mehr erhofft als nur den fünften Rang», stellt Ronja Bichsel klar.

Die Stürmerin hat mit Zug United Grosses vor. Bild: Roger Zbinden (Zug, 24. September 2022)

Bereits im Alter von 15 Jahren débutierte die Stürmerin in der höchsten Liga bei den Zugerinnen. Dies nach Jahren im Nachwuchs bei Astros Rotkreuz und dem UHC Zugerland. In ihrer Aktivzeit blieb sie Zug United fast immer treu – bis auf einen Abstecher nach Chur in der Saison 2020/21.

Ein Tapetenwechsel liess sie reifen

«Ich hatte viele Anfragen aus der höchsten Liga erhalten und entschied mich für das Bündnerland. Diese Saison war eine Herausforderung, eine Luftveränderung, die mir gutgetan hat», stellt Bichsel im Rückblick fest. «Ich habe mich menschlich weiterentwickeln können. Es war ein cooles Jahr», sagt die Stürmerin, die während einiger Zeit neben dem Unihockeytraining auch das Geräteturnen besuchte.

Ronja Bichsel war auch als Geräteturnerin aktiv. Bild: Werner Schelbert (Menzingen, 17. September 2016)

Unihockey hat mir aber besser gefallen, weil es einfach ein schneller und spannender Sport ist und ich hier den Teamgedanken ausleben kann», erklärt sie ihre Wahl. Diese Entscheidung hat sie nicht bereut. «Die vielen Jahre bei Zug United waren für mich auch eine Lebensschule. Der Verein ist mir ans Herz gewachsen. Deshalb bin ich nach meinem Engagement in Chur wieder zu meinem Herzensverein zurückgekehrt.»

Im Zusammenspiel mit der Schwester

Bei den Zugerinnen ist auch ihre Schwester Ramona (26) eine Teamkollegin. «Sie spielt in der Verteidigung, ich im Sturm. Es kommt schon mal vor, dass wir in der gleichen Linie sind. Das ist natürlich eine super Sache», sagt Ronja Bichsel. Der Start in die laufende Saison verlief durchzogen, aus den ersten drei Partien resultierte nur ein Zähler. Bichsel zeigt sich dennoch kämpferisch und optimistisch:

«Wir wollen den Playoff-Halbfinal erreichen. Dann ist alles möglich.»

Sie will mit den Zugerinnen häufiger jubeln. Bild: Patrick Hürlimann (Zug, 21. September 2019)

Die bevorstehenden Aufgaben in der NLA, die in «Lidl Unihockey Prime League» umbenannt worden ist, sind allerdings hart. Am Samstag (16 Uhr, Arena Gürbental, Seftigen) geht es gegen den Tabellenzweiten, das Team von Berner Oberland.

Am Sonntag gastiert mit Ronja Bichsels Ex-Verein Piranha Chur der Drittplatzierte in der Zuger Kantihalle (Spielbeginn um 15 Uhr). Ronja Bichsel lässt sich von der momentanen Tabellenkonstellation nicht beeindrucken. «Auf das Duell gegen die Bündnerinnen freue ich mich speziell», sagt sie.

