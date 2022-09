Unihockey Der Transfer von Isabelle Gerig ist ein starkes Zeichen von Zug United an die Konkurrenz Die 23-jährige Nationalspielerin aus Rotkreuz will das NLA-Team einen Schritt weiterbringen und ihre Mitspielerinnen von den Erfahrungen aus ihrer Zeit in Schweden profitieren lassen. Michael Wyss Jetzt kommentieren 06.09.2022, 05.00 Uhr

Isabelle Gerig ist nach einer Saison in Schweden zurück in der Schweiz. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 31. August 2022)

Zug United ist ein Toptransfer in der Nationalliga A gelungen. Isabelle Gerig ist zurück in der Schweiz. «Ich freue mich auf die Herausforderung mit den Zugerinnen. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit diesem Team einiges erreichen können», sagt die Stürmerin.

Die Rotkreuzerin spielte in der vergangenen Saison in der schwedischen Profiliga bei Endre IF. «Die Zeit in Schweden möchte ich nicht missen. Ich konnte in diesem Jahr viel profitieren und werde meine Erfahrungen nun in Zug einbringen», sagt die 23-Jährige.

In welchen Bereichen genau? «Wir können sicher im mentalen Bereich zulegen. Das Schweden-Abenteuer hat mir gezeigt, dass man mit dem Willen und Glauben vieles erreichen kann», führt sie aus und ergänzt: «Die Winnermentalität, also auch zu kämpfen, auch wenn man beispielsweise 0:3 in Rückstand liegt, ist etwas, was ich den Spielerinnen auf den Weg mitgeben will. Stimmt es im Kopf, kann man vieles erreichen. Deshalb sind die Schweden auch in vielen Sportarten so erfolgreich.»

Auch auf internationalem Parkett erfahren

Warum kam es zur Rückkehr in die Schweiz? «Ich hatte in Schweden keine berufliche Perspektive, da der Verein mir keine Stelle gefunden hatte», sagt Gerig offen.

«Der Verein hätte mich finanziell sicher durchgebracht, doch ich war nicht mehr glücklich. Den ganzen Tag nichts zu machen, da wir ja nur abends trainierten, war nicht mein Ding.»

Eine Rückkehr nach Skandinavien sei aber nicht ausgeschlossen. Abgeschlossen habe sie mit der weltbesten Liga sicher noch nicht.

Ab Mitte September arbeitet Gerig bei einem Pharmaunternehmen in der Stadt Zug in der Finanzabteilung. Die Stürmerin, die bereits 50-mal für die Schweizer Nationalmannschaft spielte und an Weltmeisterschaften Silber und Bronze gewann, hat ein Angebot vom Ligakonkurrenten Kloten-Dietlikon Jets ausgeschlagen.

Isabelle Gerig (Zweite von rechts) spielte mit dem Schweizer Nationalteam kürzlich in St. Gallen. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (2. September 2022)

Bei diesem Klub spielte sie von 2015 bis 2021 und gewann einen Meistertitel und dreimal den Cup. «Es war ein Herzentscheid. Zug United ist für mich als Rotkreuzerin mein Heimatverein. Ich spielte nach meinem Karrierestart bei Astros Rotkreuz im Nachwuchs von Zug», erklärt Gerig.

Trainer hat vom Männerteam gewechselt

Dass eine Spielerin ihres Kalibers Zug United verstärkt, ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist ein Zeichen, dass es der in den letzten Jahren bei den Männern erfolgreiche Verein ernst damit meint, auch das Frauenteam zu fördern (siehe Box).

Nachwuchs erhält seine Chance Frauenteam Mit der Schweizerin Isabelle Gerig sowie der Tschechin Denisa Ratajova hat Zug United eine Menge Offensivkraft aus Schwedens Eliteliga verpflichtet. Das und das Engagement von Sascha Rhyner als Trainer verdeutlichen die höhere Wertschätzung, die Zug United dem Frauenteam zuteilwerden lässt. Ganz getreu dem Vereinscredo, dass der Verein Leistungssport für Frauen und Männer anbietet. Der Vereinspräsident Pascal Hoorn (53) sagt dazu: «Zug United will Spitzensport im Unihockey anbieten. Das ist ein Leistungsauftrag, den wir im Rahmen von Zuger Unihockey und unseren Partnervereinen erfüllen wollen.» Das Frauenteam sei bereits in der jüngsten Vergangenheit gezielt mit ausländischen Spielerinnen verstärkt worden. «Wir setzen aber auch auf unseren eigenen Nachwuchs, die Basis und Zukunft von morgen. Ein guter Mix muss immer das Ziel sein», sagt Hoorn. Der Zuger Nachwuchs sorgte in der vergangenen Saison für Aufsehen: Die U17-Juniorinnen gewannen den Schweizer-Meister-Titel, das U14-Team belegte Rang 2. (mwy/bier)

«Wir wollen das Männerkonstrukt nun auch bei den Frauen aufbauen. Da benötigt es solche Spielerinnen wie Isabelle, die diese Vision mittragen», freut sich Zugs neuer Trainer Sascha Rhyner, der zuvor bei den Männern Assistenztrainer war.

«Eine Spielerin ihrer Qualität, eine der weltbesten auf ihrer Position, bringt uns enorm weiter in der Entwicklung. Mit ihr, die auch ein Vorbild für viele junge Spielerinnen ist, können wir einen Schritt weiterkommen», sagt der 49-Jährige, der mit dem UHC Dietlikon zweimal den Cup gewann.

Wie lauten die Ziele für die am kommenden Wochenende beginnende Meisterschaft? «Wir wollen in erster Linie die Playoffs erreichen. Dann schauen wir weiter», sagt Rhyner, der während fünf Jahren das Frauennationalteam Tschechiens betreute. Isabelle Gerig sagt:

«Ich freue mich, mit Sascha zusammenzuarbeiten. Wir kennen uns aus früheren Zeiten, wo er mein Trainer war. Er hat mich gefördert und weitergebracht.»

Zum Auftakt der NLA-Spielzeit treffen die Zugerinnen am 11. September auf die Skorpions (11 Uhr, Kantihalle, Zug). Gegen die Emmentalerinnen schied man in der letzten Saison im Playoff-Viertelfinal (0:4) aus.

Zug United 2022/23. Tor: Micheline Müller, Livia Riboni. – Verteidigung: Mira Horvath, Noemi Anderegg, Stefanie Burkhardt, Ivana Supakova, Kamila Paloncyova, Ramona Bichsel, Weronika Noga, Anna Reber. – Sturm: Julia Ravelius, Emma Hedlund, Andrina Kiser, Aileen Röösli, Romana Gemperle, Isabelle Gerig, Denisa Ratajová, Ronja Bichsel, Rhea Hoorn, Bianca Böhi, Sabrina Ott. – Trainerstaff: Sascha Rhyner (Headcoach), Natalie Martinakova, David Rühle, Christoph Camenzind, Sandro Jöri (Goalietrainer). – Zuzüge: Denisa Ratajova (Pixbo Wallenstam, Schweden), Isabelle Gerig (Endre, Schweden), Mira Horvath (Storvreta, Schweden/Zug U21) und Emma Hedlund (Zug U21). – Abgänge: Ada Hök, Li Jerkesten, Noelle Städler, Nadine Krähenbühl, Lea Schlatter, Simona Ginotti, Giada Intraina. – Modus: Die Top 8 erreichen die Playoffs, die Teams auf den Rängen 9 und 10 müssen in die Abstiegsrunde.

