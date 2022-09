Unihockey Der weltbeste Verteidiger strebt mit Zug United nach seinem ersten Auslandstitel In der Person von Robin Nilsberth präsentiert der NLA-Verein eine neue Attraktion. Der Schwede stammt aus einem Ort, der schon bekannte EVZ-Spieler hervorgebracht hat. Michael Wyss Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Robin Nilsberth, hier am Landsgemeindeplatz, fühlt sich an seinem neuen Wohnort Zug wohl. Bild: Jan Pegoraro (1. September 2022)

Auch ein Robin Nilsberth hat noch sportliche Ziele. «Ich habe in Schweden auf Klubebene alles erreicht, was man erreichen kann. Zudem habe ich drei WM-Goldmedaillen gewonnen. Was mir jetzt noch fehlt, ist ein Titel im Ausland», sagt der prominenteste Zuzug der NLA-Teams und ergänzt: «Das wäre eine grosse Sache für mich, wenn ich das mit Zug realisieren könnte.»

Der 33-Jährige gilt als weltbester Verteidiger. Nilsberth wechselte Storvreta IBK – mit dem Team wurde er dreimal Meister – aus der weltbesten Liga in Schweden (SSL) zu Zug United. Zu den Gründen sagt er:

«Nach 15 Jahren in der SSL suchte ich eine neue Herausforderung. Die Schweiz gehört zu den Top-4-Nationen weltweit. Viele schwedische Spieler, die in der Schweiz spielen, sprechen sehr positiv über die NLA.»

Zudem habe er bei den Gesprächen mit den Vereinsverantwortlichen «das Vertrauen in meine Person» gespürt.

Seit Mai in Zug wohnhaft

Nilsberth ist in der Schweiz nicht mehr Profi, sondern verdient seinen Lebensunterhalt in Zürich bei einer Bank. Wohnhaft ist er mit Freundin und dem Hund Santos seit Mai in der Stadt Zug, in unmittelbarer Nähe seiner neuen Wirkungsstätte, der Kantihalle.

Wie gefällt es dem dreifachen Weltmeister Schwedens in seiner neuen Heimat? «Sehr gut. Zug ist schön, mit dem See, der Nähe zu den Bergen. Die Menschen habe ich als freundlich und aufgestellt erlebt. Auch der Verein hat mich und meine Freundin sehr gut aufgenommen. Wir sind sehr glücklich hier.»

Zetterberg, Lander, Nilsberth

Robin Nilsberth stammt aus dem schwedischen Sundsvall. Am gleichen Ort sind auch die früheren EVZ-Spieler Anton Lander und Henrik Zetterberg aufgewachsen. Wie die beiden Eishockeystürmer ist auch der 1,94 Meter grosse Nilsberth ein Skorer. In der vergangenen Saison beeindruckte der Schwede mit 40 Skorerpunkten in der heimischen Liga.

Zum sportlichen Ziel mit Zug United äussert sich der Verteidiger folgendermassen:

«Zug stand letzte Saison im Halbfinal, das wollen wir bestätigen. Wir haben einen guten Mix aus routinierten und jungen Akteuren, dieses Unterfangen ist möglich.»

Nilsberth ist eine Stütze der schwedischen Nationalmannschaft. Er bestritt am letzten Wochenende seine Länderspiele Nummer 99, 100 und 101 an der Euro Floorball Tour in St.Gallen. Vom 5. bis zum 13. November wird er zudem in Zürich und Winterthur an seiner sechsten Weltmeisterschaft mit Schweden zu sehen sein.

Der Sportchef ist freudig

Der Zuger Sportchef Bruno Schelbert, der einst mit Billy Nilsson schon einmal einen ganz grossen Namen der schwedischen Liga von einem Engagement in Zug überzeugen konnte, sagt über den Toptransfer: «Robin Nilsberth ist mit seiner Präsenz und seiner grossen Erfahrung eine Stütze für das Team.» Er sei charakterlich ein toller Typ, ohne Starallüren. «Sein Palmarès ist beeindruckend, dennoch begegnet er uns auf Augenhöhe. Das macht ihn sehr sympathisch.»

Wichtig ist Schelbert zu betonen, dass viele junge Spieler im Kader sind. Deren sechs haben Jahrgang 2001. Mit Julian Nigg und Raphael Neidhart sind zwei Spieler fix im Team, die noch bei den Junioren spielen könnten. Ausserdem würden diverse U21-Akteure mit dem Fanionteam trainieren und ihre Chance erhalten. Am Sonntag geht es im ersten Match der NLA-Meisterschaft gegen Liganeuling Thurgau (17 Uhr, Kantihalle, Zug).

Zug United 2022/23: Goalies: Nils Schälin, Leo Hagström. – Verteidigung: Tobias Flütsch, Joël Hess, Noel Knüsel, Andrea Menon, Manuel Staub, Raphael Neidhart, Robin Nilsberth, Yannick Schelbert, Adrian Uhr, Fabrice von Jüchen. – Sturm: Lukas Schürch, Joël Stocker, Marco Laely, Silvan Maurer, Johan Larsson, Tim Mock, Mario Stocker, Severin Nigg, Adrian Furger, Adrian Bachmann, Anton Akerlund, Alexander Hallén, Julian Nigg, Andri Flütsch. – Trainerstaff: Antti Ruokonen (Headcoach) Sandro Poletti, Marco Bischof (beide Assistenztrainer). – Zuzüge: von Jüchen, Stocker, Schürch (alle U21), Hagström (Linköping), Nilsberth (Storvreta), Akerlund, Larsson (beide Dalen). – Abgänge: Petter Nilsson, Oliver Bäcklin (beide Rücktritt), Nik Odermatt (St.Gallen), Colin Khan (Kloten), André Andersson (Växjö), Alexander Larsson (Gävle). – Modus: Die Top 8 bestreiten die Playoffs, die Teams auf den Rängen 9 bis 12 müssen in die Abstiegsrunde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen