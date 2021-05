Unihockey Die beste Torhüterin der Nationalliga A: Jetzt liebäugelt Helen Bircher mit einem Nati-Comeback Die 30-jährige Hünenbergerin trug ihren Teil dazu bei, dass Emmental das Überraschungsteam der abgelaufenen Saison war. Michael Wyss 31.05.2021, 16.00 Uhr

Helen Bircher in ihrer Wohnung in Mühlau mit ihrer Goaliemaske. Bild: Matthias Jurt (21. Mai 2021)

«Das ist eine schöne Anerkennung, die mich stolz macht», sagt Helen Bircher auf die Wahl zum besten Goalie der abgelaufenen NLA-Spielzeit. Die Hünenbergerin erreichte mit den Skorpions Emmental Zollbrück den Final um die Schweizer Meisterschaft gegen die hochfavorisierten Kloten-Dietlikon Jets mit der Rotkreuzerin Isabelle Gerig. «Die 2:4-Nieder­lage schmerzte», sagt Bircher, «doch es sind mittlerweile einige Wochen vergangen und rückblickend kann ich sagen, dass ich sehr zufrieden mit dem Erreichten bin. Wir haben Grosses geschafft.» Tatsächlich war es der grösste Erfolg in der bisherigen Vereinsgeschichte der Emmentalerinnen. Für Helen Bircher, die sich als sehr ruhig und zielstrebig bezeichnet, war es in ihrer zweiten Spielzeit bei den «Skorps» bereits ein grosser Erfolg.

Die gelernte Holzbildhauerin, die heute als Pöstlerin arbeitet, wechselte nach fünf Jahren in Schweden ins Emmental und lebt im aargauischen Mühlau. «Nach meiner Zeit in Skandinavien suchte ich bei meiner Rückkehr in die Schweiz eine Wohnung in der Nähe meines familiären Umfeldes», sagt sie. Hünenberg liegt zehn Autominuten entfernt. Zurück zu Birchers Zeit nach Schweden: Zunächst hütete sie während zweier Jahre das Tor von Falun, gefolgt von drei Spielzeiten bei Rönnby. Auch in der weltbesten Liga gehörte sie zu den besten Torhüterinnen. Die 30-Jährige sagt rückblickend:

«Die Zeit in Schweden möchte ich nicht missen. Ich habe viel Erfahrung sammeln können und neue Menschen kennen lernen dürfen. Es entstanden neue Freundschaften. Es war immer mein Traum, einmal in Schweden zu spielen. Ich bin glücklich, dass ich mir das erfüllen konnte.»

Vor ihrem Auslandsabenteuer spielte sie zunächst als Juniorin bei Einhorn Hünenberg und wechselte im Jahr 2004 zu Zug United, mit dem sie 2014 den Schweizer Cup gewann.

Helen Bircher hütete zehn Jahre lang das Tor bei Zug United. Bild: Michael Peter (Rotkreuz, 17. November 2012)

Wie kam es vor zwei Jahren zum Wechsel zu den Skorps? «Ich hatte zwei Angebote aus der Schweiz. Schon seit längerer Zeit stand ich mit dem Verein aus dem Emmental in Kontakt und die Verantwortlichen buhlten um mich. Ich spürte, dass sie mich unbedingt wollen», erklärt sie. Ihre Entscheidung hat sie nicht bereut. «Der Verein ist familiär und bodenständig. Das gefällt mir sehr. Deshalb habe ich auch eine weitere Saison unterschrieben.» Von Mühlau aus fährt sie für ein Training rund 90 Minuten nach Zollbrück – pro Strecke. Und das dreimal wöchentlich. «Das ist pure Leidenschaft», sagt Bircher.

Helen Bircher ist gelernte Holzbildhauerin. Bild: Philipp Schmidli (Brienz, 28. November 2011)

Teil der Mannschaft, die U19-WM-Gold gewann

Wie lange sie noch auf diesem Niveau spielen kann, weiss die Hünenbergerin nicht. «Ich bin 30-jährig, fühle mich körperlich fit, nehme aber Saison für Saison. Pläne, was in zwei oder drei Jahren ist, mache ich nicht.» Ein grosser Wunsch ist die Rückkehr in die Schweizer Nationalmannschaft. Bircher wurde im Jahr 2008 Weltmeisterin mit der U19-Auswahl und absolvierte bislang 62 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft, mit der sie drei Weltmeisterschaften bestritt. Letztmals im Kader stand die Hünenbergerin im Dezember 2017. Sie weiss:

«Meine Leistungen stimmen, mit der Auszeichnung zur besten Torhüterin der NLA habe ich beste Werbung in eigener Sache gemacht.»

Einen zusätzlichen Reiz bildet der Austragungsort der nächsten Weltmeisterschaft im November und Dezember in Uppsala. Es wäre eine Art Heimkehr für Helen Bircher, denn: «Schweden wurde für mich zur zweiten Heimat.»