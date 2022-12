Zug United verliert gegen Emmental Zollbrück mit 3:9

Unihockey Die Siegesserie der Zugerinnen ist gerissen Zug United verliert gegen die Emmentalerinnen mit 3:9 – nach 2:0-Führung im ersten Drittel. Raphael Biermayr 05.12.2022, 13.28 Uhr

Zugs Denisa Ratajova (in Blau) erzielt zwei Treffer. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 11. September 2022)

Zug United hat gegen die Skorpions Emmental eine 3:9-Klatsche kassiert. Dabei hatte die Partie in Zollbrück so gut begonnen. Erst 14 Sekunden waren gespielt, als Topskorerin Denisa Ratajova die Zugerinnen mit 1:0 in Führung brachte.

Nach diesem Traumstart dominierten die Blau-Weissen die Begegnung weiterhin. Doch von den vielen Chancen, die sie durch Fehler der «Skorps» erhielten, konnten sie vorderhand keine nutzen. In der 16. Spielminute fiel das 2:0 für die Gäste dann aber doch noch. In einer unübersichtlichen Situation vor dem Tor brachten die Emmentalerinnen den Ball nicht weg – sondern trafen ins eigene Tor. Der Treffer wurde Zugs Bianca Böhni zugesprochen.

Im Mitteldrittel dreht der Favorit auf

Die Zugerinnen wollten unbedingt auf ihrem furiosen Start aufbauen. Wer die Skorpione aber kennt, wusste, dass dies keine leichte Aufgabe werden würde. Und tatsächlich: Nur 81 Sekunden nach Wiederbeginn erzielten sie den Anschlusstreffer. Es war der Auftakt zu einer überragenden Phase, in der die Zugerinnen chancenlos waren. Nach rund 38 Minuten lautete das Resultat 6:2 für die Gastgeberinnen. Immerhin konnte Ratajova dank ihres zweiten Tors den Schaden für die Zugerinnen etwas begrenzen.

Nach der zweiten Pause winkte ihnen im Powerplay die Chance, weiter zu verkürzen. Doch Zug schaffte es nicht, diesen Vorteil zu nutzen. Kurz nach Ablauf der Strafe gab es einen Freischlag für die Emmentalerinnen, der zum 7:3 führte.

Die United verliert einen Platz

Zugs Trainerin Headcoach Natalie Martinakova nahm daraufhin das Time-out. Mit sechs gegen fünf Spielerinnen, lautet der Plan, sollte die Wende gelingen. Doch auch dies misslang. Die Skorpione trafen noch zweimal ins leere Tor. Fazit aus Zuger Sicht: Die Hypothek aus dem Mitteldrittel war zu hoch.

Die erste Niederlage nach sechs Siegen ist gleichbedeutend mit einem leichten Abstieg in der Tabelle. Chur überholte Zug United, das nun im vierten Rang klassiert ist.

Nächstes Wochenende steht die letzte Doppelrunde im Jahr 2022 an. Am Samstag geht es in der heimischen Kantihalle gegen Bern Burgdorf (Spielbeginn um 15 Uhr). Diesen Gegner empfangen die Zugerinnen übrigens am 14. Januar zum Cup-Halbfinal. Am kommenden Sonntag wartet schliesslich noch die Auswärtspartie bei Leader Kloten-Dietlikon Jets.