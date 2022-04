Unihockey Die Zuger U21-Junioren sind die Besten der Schweiz – das sind die Gründe Die ältesten Talente von Zug United haben erstmals den Schweizer-Meister-Titel gewonnen. Es ist nicht der einzige Erfolg hiesiger Nachwuchskräfte. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 04.04.2022, 16.14 Uhr

Zugs Joel Stocker (mit Pokal) und Co. feiern den Meistertitel. Bild: Ruedi Burkart (Zug, 3. April 2022)

Und dann brachen in der Zuger Kantihalle alle Dämme. Als Julian Nigg in der Verlängerung des dritten Playoff-Finalspiels gegen Rychenberg Winterthur das siegbringende 2:1 erzielte, war klar: Erstmals in der knapp 18-jährigen Vereinsgeschichte holte ein Team der Zuger den Schweizer-Meister-Titel.

400 Zuschauer auf den Rängen, die Spieler auf dem Feld, Cheftrainer Radim Cepek mit seiner Tochter Ellen – sie alle liessen ihren Emotionen freien Lauf. Der Jubel kannte keine Grenzen, als Teamcaptain Fabrice von Jüchen den Pokal entgegennehmen durfte. «Hey Jungs, mir händ de Chübel», schrie einer der Spieler, ein anderer rief etwas von «Weltmeister».

Auch die in der Halle anwesenden Spieler der Zuger NLA-Mannschaft – sie traten im Anschluss an das Juniorenspiel zum zweiten Playoff-Match gegen GC an – zollten dem Nachwuchs Respekt. André Andersson beispielsweise applaudierte lautstark und herzte Andri Flütsch, Severin Nigg klatschte nicht nur mit seinen beiden Brüdern Julian und Jonas ab.

Der Erfolg als Konsequenz erfolgreicher Arbeit

Der Gewinn des Schweizer U21-Meistertitels ist nüchtern betrachtet die logische Konsequenz einer jahrelangen Aufbauarbeit. 2018 stiegen die Zuger in die höchste Liga auf, seither steigerten sie sich stets. Und seit der Tscheche Radim Cepek das Team im Sommer 2019 übernommen hatte, war der Fortschritt aller Akteure offensichtlich.

War Corona in den beiden Vorjahren noch der grosse Spielverderber, konnte diesmal nichts und niemand die Zentralschweizer Youngsters bremsen: Rang 2 in der Regular Season, direkter Durchmarsch mit 3:0 nach Siegen im Halbfinal (gegen Wiler-Ersigen) und Final (gegen Rychenber Winterthur) und mit Julian Nigg und Martin Burkart die beiden besten Skorer des Landes im Team – eindrücklicher geht’s kaum.

Der Erfolgstrainer bleibt

Auch in der Teppichetage des Klubs ist die Freude gross über den Erfolg. Philipp Schweiger, Leiter Nachwuchs bei Zug United, meint:

«Es ist ein megagefreutes Erlebnis. Alle dürfen stolz sein.»

Für die Zukunft haben die Verantwortlichen bereits vorgesorgt. Chefcoach Cepek und Betreuer Andy Hess bleiben der U21 auch nächste Saison erhalten, einzig Assistenztrainer Jason Doyle hat seinen Rücktritt angekündigt.

Ebenfalls erfolgreich waren zwei weitere Zug-United-Teams. Die U17-Juniorinnen wurden auch Meister, die U14-Junioren wurden Zweite. Zudem eine positive Meldung aus der Zuger Nachbarschaft: Die ältesten Junioren der White Indians Inwil-Baar schafften den Aufstieg in die zweithöchste Stärkeklasse, ins U21B.

