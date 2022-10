Die Spitzenteams von Zug United bestreiten Doppelrunden

Unihockey Die Zuger wollen dem Leader auf den Fersen bleiben – die Frauen sind erneut Aussenseiterinnen Die NLA-Teams von Zug United bestreiten am Wochenende Doppelrunden. 07.10.2022, 05.00 Uhr

Zug mit Joël Stocker (links) ist gut in die Saison gestartet. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 24. September 2022)

Das Männerteam von Zug United trifft am Samstag auf Alligator Malans (18 Uhr, Sporthalle Lust, Maienfeld). 24 Stunden später steht das erste Bully gegen GC Zürich auf dem Programm (Kantihalle, Zug).

Mit drei Siegen und einer Niederlage ist dem Team von Headcoach Antti Ruokonen der Auftakt in die NLA-Saison geglückt. In Tuchfühlung mit dem Leader Wiler-Ersigen, der als einziges Team die Zuger bezwingen konnte, strebt die United weitere Punkte im Kampf um eine gute Positionierung für die Playoffs an.

Die Bündner haben vier Punkte auf dem Konto, die Zürcher stehen mit neun Zählern punktgleich in der Tabelle wie die Zuger. Zug United gegen GC lautete die Halbfinal-Affiche im vergangenen Frühling. GC setzte sich mit 4:2 durch.

Frauen reisen zunächst nach Seftigen

Das Zuger Frauenteam gastiert am Samstag bei der Equipe von Berner Oberland (19 Uhr, Arena Gürbetal, Seftigen). Jene ist ausgezeichnet in die Saison gestartet und steht derzeit hinter Branchenprimus Kloten-Dietlikon Jets auf dem zweiten Platz.

Die Mischung, inklusive Cheftrainerin Ela Piotrowska, funktioniert anscheinend von Anfang an. Die von den Jets ins Oberland gewechselte Finnin Laura Pakarinen hat sich bereits als zuverlässige Torschützin etabliert. Dazu kommen zwei weiteren Finninnen sowie ein Mix aus erfahrenen Spielerinnen wie Vera Meer, Flavia Kuratli oder Patricia Greber, die schon lange in der NLA etabliert sind, sowie Jungen wie Melea Grossenbacher, Andrea Müller oder Noelia Trottmann.

Den Berner Oberländerinnen kam in den ersten drei Runden fraglos auch zupass, dass sie ein eher leichtes Startprogramm ins Championat hatten, derweil die Zugerinnen mit den Jets und Skorpion Emmental die zwei meistgenannten Titelaspirantinnen bereits vorgesetzt bekamen.

Chur bestätigt die Rolle des Mitfavoriten

Der dritte Titelaspirant wartet am Sonntag auf Zug United (15 Uhr, Kantonsschulhalle, Zug). Piranha Chur setzte mit dem Sieg im Supercup gegen die Jets Ende August ein Ausrufezeichen.

Der Saisonstart verlief für die Bündnerinnen zwar harzig, dennoch sammelten sie fleissig Punkte. Getragen wird das Team von der Schweizer Internationalen Corin Rüttimann sowie den beiden Tschechinnen Martina Repkova und Eliska Trojankova.

Mit der Partie gegen Chur endet für die Zugerinnen das anspruchsvolle Startprogramm, in dem sie auf alle Meisterschaftsanwärter trafen. Dabei zeigten sie auch innerhalb der einzelnen Partien unterschiedliche Gesichter. Es waren aber gute Ansätze zu erkennen.

Denisa Ratajova (links) skort regelmässig für Zug United. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 15. September 2022)

Ihrem Rendement gerecht wurde bisher fraglos die neu verpflichtete Tschechin Denisa Ratajova, die bereits als zweitbeste Skorerin der NLA ist. Hingegen fehlte die Schweizer Internationale Isabelle Gerig mehrheitlich. Sie verletzte sich im ersten Spiel und konnte seither nicht mehr ins Geschehen eingreifen. (mwy/pro)