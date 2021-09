Nervenstark: Die Unihockeyanerinnen von Zug United gewinnen

Unihockey Die Zugerinnen beweisen Nervenstärke und siegen In der Nationalliga A gewinnt Zug United gegen den UHC Laupen mit 3:2. 20.09.2021, 12.52 Uhr

Zugs Ronja Bichsel gelingt der Siegtreffer. Bild: Patrick Hürlimann (Zug, 21. September 2019)

Die Partie zwischen Laupen und Zug United begann mit einem gegenseitigen Abtasten beider Teams. Es folgten eine Menge Körpereinsatz, Balleroberungen und schnelle Konter. Dennoch erzielte keine der beiden Mannschaften im ersten Abschnitt einen Treffer. Die Zugerinnen wollten mehr. Der Trainer Drago Petrovic verlangte von den Spielerinnen schnelle Pässe, aktive Seitenwechsel und mehr Abschlüsse.

Und die Zugerinnen taten, wie ihnen aufgetragen wurde. Durch einen schnellen Konter in der 26. Minute gelang es Reber, die Führung zu erzielen. Und Hoorn doppelte wenig später nach einem Zuspiel von Ott nach. Der letzte Abschnitt begann aus Zuger Sicht sehr hektisch und unkontrolliert. In der 45. Minute gelang den Zürcherinnen der Anschlusstreffer. Ronja Bichsel hatte die Antwort in Form des dritten Tors nur wenig später. Die letzten Minuten verlangten von den Gästen Nervenstärke ab. Sie hielten dem Druck stand und freuten sich schliesslich über den ersten Saisonsieg. (bier)

Mehr zur NLA-Saison finden Sie hier.