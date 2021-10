Verrücktes Spiel: Zug-United-Frauen verlieren in Burgdorf

Unihockey Die Zugerinnen verlieren das Spektakelspiel in Burgdorf Die Partie der vierten NLA-Runde geht mit 7:6 an die Bernerinnen. Jetzt steht eine Pause bevor. 04.10.2021, 17.25 Uhr

Nach zwei Siegen de suite hat Zug United einen Dämpfer erhalten und in Burgdorf mit 6:7 verloren. In einer verrückte Partie gingen die Zugerinnen in der 7. Minute durch Ivana Supakova in Führung. Die Antwort der Bernerinnen fiel heftig aus. Mit drei Treffern drehten sie die Begegnung bis zur ersten Drittelspause.

Zugs Romana Gemperle erzielt das letzte Tor der Partie. Bild: Roger Zbinden (Zug, 25. September 2021)

Ronja Bichsels Anschlusstreffer in der 22. Minute hätte der Auftakt zu einer neuerlichen Wende sein können. Doch die United konnte wenig später eine Zwei-Minuten-Strafe nicht nutzen. Stattdessen kassierten die Gäste in der 32. Minute das vierte Gegentor, wiederum Ronja Bichsel hielt die Hoffnung durch den dritten Treffer aufrecht.

In diesem Stil ging es weiter: Die Bernerinnen gingen mit 5:3, 6:4 und 7:5 in Front, ehe die Zugerinnen immer wieder herankamen. Doch das sechste Tor durch Romana Gemperle rund zweieinhalb Minuten vor dem Ende sollte das letzte Aufbäumen der United sein.

Längere Pause wegen Länderspielen

In der nach vier Partien sehr engen NLA-Tabelle liegen die Zugerinnen im sechsten Rang. Infolge der Nationalmannschaftspause findet die nächste Begegnung erst am 24. Oktober statt, wenn es gegen das achtplatzierte Team von Berner Oberland geht. Für das Nationalteam ist keine Spielerin von Zug United aufgeboten, jedoch die Rotkreuzerin Isabelle Gerig, die in Schweden spielt. (bier)

