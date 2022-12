Zug United gewinnt gegen Floorball Thurgau mit 5:4

Unihockey Ein Youngster trifft zum Sieg für Zug United Der Favorit gewinnt beim Aufsteiger Thurgau mit 5:4 nach Verlängerung. Michael Wyss 05.12.2022, 13.32 Uhr

Linus Arnold (am Ball) lässt die Zuger jubeln. Bild: Alexandra Wey (Zug, 16. Oktober 2022)

Ende gut, alles gut? Fast. Zug United hatte bei Thurgau drei Punkte budgetiert, schliesslich gab es dank eines 5:4-Erfolgs zwei. Immerhin. Denn in dieser ausgeglichenen Meisterschaft der LUPL (ehemals NLA) ist jeder Punkt wichtig. Ein Blick auf die Tabelle verdeutlicht das. Zwischen dem Leader SV Wiler-Ersigen und dem siebtplatzierten Waldkirch-St.Gallen liegen lediglich sechs Zähler.

Zurück zum Spiel der Zuger: Das Game-Winning-Goal am Bodensee erzielte der 18-jährige Schattdorfer Linus Arnold in der 64. Minute. Die Partie hatte sich zu einem spannenden Fight entwickelt. Für Zug United begann die Partie perfekt. Alexander Hallén (13. Spielminute) und Mario Stocker (15.) brachten die Gäste schon früh in Führung. Diesen Zwei-Tore-Rückstand machten die Ostschweizer aber bis Spielmitte wett.

Nervenspiel in den Schlussminuten

Robin Nilsberth (44.) brachte die Gäste wieder in Front, in der 59. Minute konnte der Tabellenletzte das 3:3 bewerkstelligen. Dann überschlugen sich die Ereignisse in der Schlussminute. Wiederum Nilsberth traf zum 4:3 (59:12 Minuten), doch der Liganeuling bejubelte 19 Sekunden vor Schluss das 4:4 und rettete sich in die Verlängerung. Dort gab es ein Happy End für das Gästeteam.

Nicht nur in dieser Partie war augenfällig. Die schwächer eingestuften Teams proben den Aufstand in der Liga. Deshalb ist es an der Tabellenspitze zum Zusammenschluss gekommen. Zug United mischt mit 22 Punkten an den Top 4 dran. Der Vorsprung auf den ersten Platz, der nicht zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt, beträgt zehn Zähler.

Am nächsten Samstag sind in der Partie bei den Tigers Punkte gefordert (17 Uhr, Oberfeld, Langnau). Die Emmentaler stehen auf Rang 5. Am Sonntag kommt der Leader Wiler-Ersigen in die Zuger Kantihalle (Spielbeginn um 17 Uhr).