Emma Hedlund vertritt Zug United an der U19-Weltmeisterschaft

Unihockey Emma Hedlund vertritt Zug an der U19-WM und sagt: «Der Traum einer Medaille besteht» Die 18-jährige Flügelstürmerin von Zug United spielt ab Mittwoch mit der Schweiz in Polen. Michael Wyss 30.08.2022, 05.00 Uhr

Emma Hedlund hat über ihren Vater zum Unihockey gefunden. Bild: Maria Schmid (Zug, 22. August 2022)

«Diese WM-Selektion ist für mich persönlich sicher der bisher schönste Erfolg, ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Für mich ist es ein Lohn für meine harte Arbeit und eine Bestätigung meiner jüngsten Leistungen», sagt Emma Hedlund.

Die Aargauerin mit schwedischen Wurzeln – ihr Vater stammt aus Stockholm – ist als einzige Spielerin von Zug United für die U19-Weltmeisterschaft in Katowice (Polen) aufgeboten worden. Jene beginnt am Mittwoch. «Diese Spiele auf internationaler Bühne bringen mich in der Entwicklung weiter. Ich freue mich auf diese Partien», sagt die 18-jährige Flügelstürmerin. Die Schweizerinnen treffen in der Gruppe A auf Finnland (amtierender Weltmeister), Polen (Weltnummer 6) und Deutschland (8). Los geht es am Mittwoch gegen die Deutschen (Spielbeginn um 10 Uhr).

Im Herbst Finnland bezwungen

Für Emma Hedlund, die bisher drei Länderspiele für das U19-Nationalteam der Schweiz absolviert hat, war der bisher grösste Erfolg der Sieg über Finnland an der Euro Floorball Tour im Herbst 2021. «Dass wir gegen den aktuellen Weltmeister siegten, war eine grosse Sache für uns. Dieser Erfolg zeigte uns, dass wir mit der Weltelite mithalten können.» Ob ein weiterer solcher Exploit an der Weltmeisterschaft in Polen gelingt?

«Wir werden mit einer guten Mannschaft nach Katowice reisen. Ich bin zuversichtlich und erhoffe mir einiges von dieser WM. Der Traum einer Medaille besteht.»

Unmöglich ist das nicht, denn die Schweizerinnen reisen mit einer erfahrenen Equipe nach Polen. Sieben Spielerinnen des aktuellen Kaders standen bereits an der U19-WM vor einem Jahr in Schweden im Kader. Damals musst die Schweiz mit dem undankbaren vierten Rang vorliebnehmen.

Wie der Vater so die Tochter

Hedlund besucht die Neue Kantonsschule in Aarau im dritten Ausbildungsjahr. Die Freude zum Unihockeysport entdeckte die ehemalige Geräteturnerin im Unihockeyclub Lok Reinach. «Mein Vater spielte früher Unihockey und ich war bei seinen Spielen immer dabei. So begann die Leidenschaft zu diesem faszinierenden Sport», sagt sie.

Emma Hedlund spielt ab der kommenden Saison im NLA-Team der Zugerinnen. Bild: Maria Schmid (Zug, 22. August 2022)

Die Stürmerin startet im September ihre dritte Spielzeit bei Zug United, bis letzte Saison war sie im Kader der U21, auf die neue Saison schaffte sie den Sprung ins NLA-Team. Sie sagt:

«Zug United gehört in Sachen Ausbildung zu einem führenden Verein in der Schweiz. Der Wechsel hat sich gelohnt, ich bin glücklich hier.»

