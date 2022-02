Fünfter Sieg in Serie: Zug stellt Vereinsrekord ein

Unihockey Erfolg folgt auf Erfolg: Zug United steht in den Playoffs und stellt Vereinsrekord ein Das Team sorgt mit Siegen über Wiler-Ersigen (4:3) und Thun (8:4) für eine perfekte Woche in der NLA. Peter Rohner 14.02.2022, 15.12 Uhr

Der Zuger Severin Nigg (in Blau) bejubelt gegen Thun einen seiner vier Treffer am Wochenende. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 13. Februar 2022)

Für Zug United lief es resultatmässig optimal letzte Woche: am Donnerstag der Sieg im Nachholspiel in Chur (4:2), am Samstag ein 4:3-Erfolg gegen Rekordmeister Wiler-Ersigen und zum Abschluss ein 8:4-Sieg gegen Schlusslicht UHC Thun.

Doch die beiden Matches vom Wochenende offenbarten auch, dass auf die Zentralschweizer vor den Playoffs, die sie mit 36 Punkten auch rein mathematisch erreicht haben, noch Arbeit wartet. War die Leistung gegen Wiler-Ersigen konzentriert und defensiv weitestgehend überzeugend, fehlten gegen Thun oft die Geduld und im Ballbesitz die defensive Disziplin. Immerhin egalisierten die Zuger mit fünf Siegen in Folge ihre Bestmarke aus der Saison 2019/20 und schoben sich auf den vierten Tabellenplatz.

«Wir richten jetzt den Fokus auf die verbleibenden Qualifikationsspiele am nächsten Wochenende und dann schauen wir, wozu diese Leistungen reichen»,

erklärte Severin Nigg, am Wochenende vierfacher Torschütze.

Zug tut sich zu Beginn schwer

Wohl starteten die Zuger gegen Thun mit dem Schwung von vier Siegen de suite überzeugend, scheiterten aber bei ihren Abschlussversuchen am stark aufspielenden tschechischen Schlussmann Jan Eckhardt. Dies verleitete das Heimteam vermehrt zu einer etwas zu offensiven Ausrichtung und lud Thun zu Kontern ein.

Die Führung erspielte sich Thun indes durch ein aggressives Pressing. Jon Würz stand nach dem aggressiven Nachsetzen von Jan Rehor vollkommen frei vor Nils Schälin, der wenig später bei einem Thuner Konter das sichere 2:0 mirakulös verhinderte. Es dauerte bis zur 25. Minute, ehe die Zuger Eckhardt erstmals überwinden konnten. Doch auch dafür brauchte Severin Nigg zwei Anläufe.

Thun gibt lange nicht auf

Die Antwort Thuns kam postwendend und sehenswert: Nicolas Ammann traf volley mit einer herrlichen Direktabnahme. Nach Spielhälfte zwangen die Zuger das Glück dann innert fünf Minuten auf ihre Seite: Adrian Furger, Mario Stocker, Tim Mock und Nigg mit seinem zweiten Treffer brachten Zug scheinbar sicher 5:2 in Führung.

Im letzten Drittel bäumte sich Thun nochmals auf. Alexander Bühler und Reto Graber verkürzten mit zwei Toren innert 80 Sekunden. Genug für Antti Ruokonen: Der Finne nahm sein Time-out und konzentrierte die Kräfte. Zwei Minuten später sorgten die Schweden Alexander Larsson und André Andersson mit einem Intervall von nur zehn Sekunden und stellten den alten Abstand wieder her. Diesmal war der Widerstand Thuns gebrochen.

Am Schluss muss die United etwas zittern

Spannender war der Spielverlauf am Samstag gegen Wiler-Ersigen. Die Zuger gingen nach einem schnellen Gegenstoss Alexander Halléns in Führung, die Deny Känzig nach einem seitens der Zuger etwas lasch verteidigten Freischlag wieder egalisierte. Kurz vor Ende des ersten Spielabschnitts traf Adrian Furger den Pfosten und Severin Nigg realisierte am schnellsten, wo der Ball lag, und brachte die Zentralschweizer wieder in Führung.

Im mittleren Spielabschnitt war dann erst der aufgerückte Verteidiger Manuel Staub nach einem Freischlag erfolgreich und dann traf Nigg nach einem Ballgewinn Anderssons in der Mittelzone sowie einem Doppelpass mit Hallén zum 4:1.

In der spannenden Schlussphase gelang es Zug, den knappen Vorsprung gegen das anrennende Wiler über die Zeit zu retten.

«Wir haben sehr gute Energie auf der Bank und dank der Siege ist natürlich auch die Stimmung im Team sehr gut»,

blickt Severin Nigg auf die vergangenen Wochen zurück. Noch vor einem Monat und der Niederlage in Winterthur war Zug mitten im Kampf um die Playoff-Plätze. Fünf Siege später haben sich die Wolken am Zuger Himmel verzogen.