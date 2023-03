Unihockey: Zug United spielt gegen Berner Oberland

Unihockey Fällt nun die Entscheidung? Zug United strebt den Halbfinal an Am Samstag und Sonntag stehen die nächsten Partien der Playoff-Viertelfinal-Serie gegen das Team Berner Oberland an. Raphael Biermayr 08.03.2023, 16.43 Uhr

Auch auf die Zuger Torhüterin Micheline Müller wird es darauf ankommen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 4. 3. 2023)

Nach dem Ausscheiden der Männer sind die Frauen die einzigen Vertreter von Zug United auf höchstem Niveau. Die Viertelfinalserie gegen das Team Berner Oberland steht 2:2.

Am Samstag steht in Zug die fünfte Partie in Zug auf dem Programm (17 Uhr, Kantihalle), bevor. Wer diese gewinnt, kann am Sonntag in den Halbfinal einziehen (20 Uhr, Raiffeisen Arena, Seftigen).

Die entscheidende siebte Begegnung würde erst am Samstag, 18. März, in Zug ausgetragen.