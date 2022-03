Unihockey Für Zug United folgt ab Samstag das «Bonusprogramm» Im NLA-Playoff-Halbfinal wartet der Qualifikationssieger Grasshoppers Zürich. Peter Rohner 31.03.2022, 16.00 Uhr

Die Zuger Tim Mock feiert (links) und André Andersson wollen wieder jubeln. Bild: Matthias Jurt (Zug, 20. März 2022) / Luzerner Zeitung

Am Samstag beginnt die Halbfinalserie zwischen den Grasshoppers Zürich und Zug United (18 Uhr, Hardau). Am Sonntag geht es in Zug weiter (17 Uhr, Kantihalle). Die Favoritenrolle zwischen dem souveränen Sieger der Qualifikation, Grasshoppers, und dem Vierten, Zug United, ist klar verteilt. Die Zürcher hatten einzig in der abschliessenden Doppelrunde der Qualifikation – unter anderem just gegen Zug – einen kleinen Durchhänger.