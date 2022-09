Unihockey «Ich machte meinen Weg»: Tim Mock von Zug United hat es seinen Kritikern gezeigt Der 24-jährige Verteidiger will mit den Zugern in den Superfinal und den Sprung in die A-Nationalmannschaft schaffen. Michael Wyss Jetzt kommentieren 19.09.2022, 16.00 Uhr

Zugs Captain Tim Mock steckt sich hohe Ziele. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 17. September 2022)

«Ich fühle mich wohl und glücklich in Zug. Dass ich nun die fünfte Saison mit Zug United in der höchsten Spielklasse in Angriff nehme, ist mit einem Herzentscheid verbunden», zeigt sich Tim Mock emotional.

Der 24-jährige Verteidiger hatte vor der Saison 2018/19 die Chance bekommen, vom Nachwuchs des Grasshoppers Club Zürich nach Zug zu wechseln. «Ich spielte damals in der U21. Den Sprung in das Nationalliga-A-Team der Zürcher wurde mir nicht zugetraut. Man empfahl mir, den Verein zu wechseln.»

Mittlerweile hat er es den Kritikern von damals gezeigt. Der Wechsel nach Zug war die richtige Entscheidung. «Ich machte meinen Weg und bin dem Verein dankbar. Hier bekam ich die Chance, mich in der höchsten Spielklasse weiterzuentwickeln. In der zweiten Saison wurde ich auch zum Captain benannt, was mich mit Stolz erfüllte», so Mock.

Tim Mock ist auch schon als Torschütze in Erscheinung getreten. Bild: Patrick Hürlimann (Zug, 3. März 2019)

Erinnerungen an den grossen Erfolg

Seit seinem Engagement in Zug erhalte er jedes Jahr von verschiedenen Vereinen Angebote – unter anderen auch von seinem ehemaligen Verein GC. Doch der Operationsmanager und Student winke jeweils ab. «In Zug gefällt es mir, hier bekomme ich genügend Spielzeit und das Vereinsumfeld ist intakt.»

Seinen grössten Erfolg feierte Mock auch mit Zug United. Im Jahr 2020 gewann das Team den Cupfinal. «Das war ein Erlebnis. Wir besiegten in der Sporthalle Wankdorf vor 3200 Fans Malans mit 6:5 nach Verlängerung», erinnert er sich und führt aus:

«Ich würde gerne mit Zug United wieder einmal einen Pokal in die Höhe stemmen.»

Guter Mix im Team

An Ambitionen mangelt es nicht: Tim Mock gibt den Superfinal als Ziel aus, also die Partie um den Meistertitel. Der Auftakt in die NLA-Saison hat sich gut angelassen. Am Samstag feierte Zug United mit einem 10:5-Sieg gegen Langnau den zweiten Erfolg im zweiten Match (siehe Box).

Auf und Ab gegen Langnau Zug United gewann gegen die Tigers Langnau verdientermassen mit 10:5 (3:1, 3:0, 4:4). Zugs Severin Nigg übte dennoch Selbstkritik: «Wir haben den Gegner lange Zeit dominiert, unser Spiel aber nicht 60 Minuten durchgezogen. Langnau bekam Aufwind und verkürzte in unserer Schwächephase von 2:8 auf 5:8. Letztlich zählt aber der Sieg.» Nigg wurde dank dreier Treffer und eines Assists zum besten Spieler der Partie gewählt. Zug United steht nach dem zweiten Spieltag der NLA – die neuerdings umständlicherweise Lidl Unihockey Prime League heisst – mit dem Punktemaximum an dritter Stelle der Tabelle. (mwy)

Was spricht für das Team? Mock: «Wir haben einen guten Mix aus jungen und routinierten Spielern. Die Mannschaft hat viel Talent und Qualität. Wenn wir 60 Minuten unsere Leistungen abrufen, können wir jedem Gegner gefährlich werden.»

Einen seiner bitteren Momente erlebte Mock ebenfalls in Zug. «Letzte Saison schieden wir im Playoff-Halbfinal gegen GC mit 2:4 aus. Das schmerzte, weil es zwischenzeitlich in der Serie 2:2 stand.»

Bruder spielt schon für die Nati

Auch persönlich verfolgt der ehemalige U23-Nationalspieler Tim Mock grosse Pläne. «Eines Tages in der A-Nationalmannschaft zu spielen, ist ein grosser Wunsch.» Sein Bruder Moritz, der für die Grasshoppers spielt, hat das unlängst geschafft.

Den Weg zum Unihockey fand Tim Mock über den Schulsport. Seine Karriere lancierte der Dietiker, der heute in der Stadt Zürich lebt, bei den Urdorf Bulls. «Die Sportart fasziniert mich bis heute.»

Tim Mock (links) spielte als Aktiver zunächst bei Zweitligist Limmattal. Bild: Roland Jaus (Urdorf, 1. März 2015)

Charakterlich bezeichnet er sich eher als ruhig und ehrgeizig.

«Auf dem Feld kann ich aber schon mal laut werden und so ein Zeichen setzen. Ich verlange von meinen Mitspielern aber nie Dinge, die ich nicht auch selbst von mir verlange.»

