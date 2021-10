Zug United zieht gegen den Meister den Kürzeren

Unihockey Köniz zeigt den Zugern den Meister In der 7. Runde der NLA unterliegt die United den Bernern 3:6. Im Cup ist das Team dank eines 13:1-Siegs beim Erstligisten Bassersdorf-Nürensdorf hingegen erfolgreich. Peter Rohner 25.10.2021, 15.44 Uhr

Der Zuger Manuel Staub (in Blau) sieht sich einer Berner Übermacht gegenüber. Bild: Michael Peter (Zug, 24. Oktober 2021)

Lichterlöschen in der Dreifachhalle der Zuger Kantonsschule war – im Wortsinn – schon nach zwölf Minuten. Die temporäre Dunkelheit schien den guten Start ins Spiel von Zug United gegen den Schweizer Meister Köniz etwas zu bremsen. Danach fanden die Berner etwas besser ins Spiel, während die Zuger ihren verpassten Chancen nachtrauern mussten. Der Schwede Simon Jirebeck erwischte zum Ende des Startdrittels seinen Landsmann im Zuger Tor, Petter Nilsson, mit einem Schuss aus der Distanz. Und als die Könizer dank eines Doppelschlags durch Yann Ruh und Leon Tringaniello im zweiten Drittel auf 3:0 davonzogen, schien der Zug für die United abgefahren.

Umgehend brachte aber Jérôme Schmidiger das Heimteam etwas glückhaft ebenfalls auf die Resultattafel. Der Stürmer drosch einen Pass von Manuel Staub, von Andri Flütschs Schaufel noch leicht abgelenkt, am verdutzten Patrick Eder vorbei ins Tor. Und als Adrian Uhr gar der Anschlusstreffer gelang, schien wieder jeder Ausgang offen. Doch da bremsten sich die Zuger dann selbst.

Die Verteidigung ist überfordert

Adrian Bachmann musste wegen eines hohen Stocks kurz vor dem Drittelsende auf die Strafbank. Und just als er wieder zurück auf dem Feld war, jetzt schon im dritten Drittel, spielten die Könizer zweimal quer durch Zugs Abwehr, wo Jirebeck freistand und traf. Und nur drei Minuten später ging wieder ein Könizer im Zuger Slot vergessen. Diesmal war Jirebeck der Vorlagengeber für Jonas Ledergerber. Wohl gelang Alexander Larsson noch der dritte Treffer für Zug, wirklich in Gefahr geriet der Erfolg der Gäste indes nicht mehr. Jan Zaugg traf, als die Zuger ohne Goalie und mit einem zusätzlichen Feldspieler agierten, zum 6:3 und sicherte den Sieg damit endgültig.

Die Pflichtaufgabe problemlos gemeistert

Taten sich die Zuger gegen Köniz schwer in der Offensive, so war es am Vortag im Sechzehntelfinal des Schweizer Cups diesbezüglich deutlich besser gelaufen. Zwar wehrte sich der Erstligist Bassersdorf-Nürensdorf nach Kräften, doch diese schwanden mit zunehmender Fortdauer des Spiels. Die frühe Zuger Führung durch Adrian Bachmann, der am Ende einen Hattrick verbuchte, glichen die Unterklassigen durch Dario Ganz zur grossen Freude der Zuschauer in der Halle Hatzenbühl noch aus. Kursweisend war letztlich der Doppelschlag durch André Andersson und Mario Stocker, die innerhalb von 24 Sekunden auf 4:1 stellten. In der Folge trafen die Zuger in regelmässigen Abständen – Andersson war gleich fünfmal erfolgreich. Am Ende siegte der amtierende Titelhalter gegen durchaus frech spielende Zürcher Unterländer mit 13:1. In der nächsten Runde treffen die Zentralschweizer auf Pfannenstiel Egg, das ebenfalls in der 1. Liga spielt. Die Partie findet voraussichtlich am 13. November statt.

