Unihockey Patrick Trachsel ist wegen eines Schicksalsschlags nicht mehr Präsident von Zug United Nach fünf Jahren an der Spitze des ambitionierten NLA-Klubs demissionierte der 54-Jährige kürzlich mit sofortiger Wirkung. Nun spricht er erstmals über die Hintergründe. Bei der Suche nach einem Nachfolger will sich der Verein Zeit lassen. Ruedi Burkart 26.07.2021, 16.00 Uhr

Unter Patrick Trachsel (Mitte) gewann Zug United den Schweizer Cup und baute eine viel beachtete Nachwuchsabteilung auf.



Bild: Maria Schmid (Zug, 16. März 2019)

Mitte Juni führte der NLA-Verein Zug United seine jährliche Generalversammlung durch. Das grosse Thema damals war die geplante Erhöhung der Mitgliederbeiträge um satte 400 Franken. Zur Kenntnis nehmen mussten die Mitglieder auch, dass die sportliche Führung in einem Jahr einer jüngeren Generation Platz machen wird. So kündigten Präsident Patrick Trachsel und dessen Vorgänger, der aktuelle Vizepräsident Hans Bachmann, an, im Sommer 2022 nicht mehr kandidieren zu wollen. «Es ist an der Zeit, dass bald neue Kräfte das Ruder übernehmen und den Verein in die Zukunft führen», meinte Trachsel damals. Er wolle die Zeit jetzt nutzen, um seine Nachfolge an der Spitze des Klubs zu regeln.

Drei Wochen nach der Versammlung präsentierte sich die Situation allerdings komplett anders. Per E-Mail informierte Trachsel am Abend des 11. Juli seine Vorstandskollegen um Sportchef Bruno Schelbert, dass er sein Amt per sofort niederlege, nicht erst wie geplant in einem Jahr. «Patrick Trachsel muss aufgrund von grossen privaten und beruflichen Belastungen die Reissleine ziehen und seine Tätigkeit als Präsident von Zug United aufgeben», meldete der offensichtlich überrumpelte Verein daraufhin. Man werde versuchen, in den kommenden Wochen bis zum Saisonstart die präsidialen Aufgaben innerhalb eines strategischen Gremiums auf verschiedene Schultern zu verteilen.

Er kümmert sich um seine Mutter

Zwei Wochen nach seinem Rückzug äussert sich Patrick Trachsel (54) erstmals öffentlich zu den Gründen. Er könne allen versichern, dass es ihm persönlich gut gehe, physisch wie psychisch:

«Ich bin nicht krank, es ist so weit alles in Ordnung.»

Warum also der Rückzieher nur kurz nach der Generalversammlung? Was ist im Verein zwischen dem 18. Juni und dem 11. Juli vorgefallen? «Glauben Sie mir, mit meinen Vorstandskollegen, mit den Leuten im Verein – da ist alles in Ordnung», gibt Trachsel zur Antwort. Es seien rein private Gründe, die ihn zu diesem Schritt bewogen haben. «Meine Mutter ist schwer krank. Ich will mich jetzt um sie kümmern», so Trachsel. Da er zudem mit seinem Geschäft, einem Start-up im Pharmabereich, derzeit mehr als genug ausgelastet ist, musste Trachsel seine Prioritäten anders setzen. Er sagt lakonisch: «Auch mein Tag hat nur 24 Stunden.»

Die Beitragserhöhung kam ohne Probleme durch

Kein Thema war in seiner Entscheidungsfindung die den Mitgliedern vorgeschlagene Erhöhung des Mitgliederbeitrags und etwaige Störfeuer deswegen im Vorfeld oder Nachgang der Versammlung. «Nein, da ist alles sauber abgelaufen», so Trachsel, «die Erhöhung ist reibungslos durchgegangen.» So bezahlen die Mitglieder von Zug United von nun an jährlich 1200 Franken, die Spielerinnen und Spieler der U14 und U17 neu 1000 Franken.

Zu Schauzwecken gewann Patrick Trachsel den späteren Schwingerkönig Christian Stucki für einen Auftritt in der Zuger Sporthalle. Bild: Werner Schelbert (Zug, 3. Dezember 2017)

Stellt sich nun die Frage: Wie weiter bei Zug United? Steht der Verein nach dem Abgang des umtriebigen und erfolgreichen Präsidenten wenige Wochen vor dem Start in die Saison 2021/22 vor einem Scherbenhaufen? Der Sportchef Bruno Schelbert beschwichtigt:

«Ich kann unsere Mitglieder und alle Zentralschweizer Unihockeyfans beruhigen. Es läuft bei Zug United alles in geordneten Bahnen.»

Natürlich sei man im Vorstand vom sofortigen Rücktritt von Trachsel überrascht worden, «aber jetzt schaukeln wir das Schiff ohne Patrick.» Schliesslich wisse jede und jeder, egal ob Vorstandsmitglied oder Funktionär, was im Vorfeld der neuen Saison zu tun ist.

Noch keine Antwort haben die Zentralschweizer auf die Frage, wer die Nachfolge von Trachsel antreten soll. «Wir lassen uns Zeit, diese Vakanz zu besetzen», so Schelbert. Spätestens an der Generalversammlung im kommenden Jahr soll eine Lösung präsentiert werden.